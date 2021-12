Head uut aastat!

2021 oli värvikirev aasta. Sellesse mahtus ohtralt rõõmsaid hetki, aga ka ootamatusi ja väljakutseid, millega rinda pista.

Vaadates tagasi lõppevale aastale, teeb rõõmu, et Hiiumaa elanike arv jätkab kasvamist. Ja seda mitte pelgalt paberil, vaid need on reaalselt saarele (tagasi) tulnud inimesed.

Elanikud

Aasta esimesel päeval oli Hiiumaa elanike­registris 9514 inimest, 1. detsembril 9575. Võrdluseks, elanike arv poolteist aastat tagasi, 1. märtsil ehk vahetult koroonakriisi eel oli 9446.

Enamjaolt on kasv sisserände tulemus, samas sel aastal on seda toetanud ka viimaste aastatega võrreldes suurenenud sündimus.

Nii (taas)avasime augustis Emmaste lasteaias kolmanda rühma. Kõpus, millisel poolsaarel on elanike arv viimasel kahel aastal kõige enam kasvanud, avati erakool-lasteaed.

Rahulolu

Oktoobris 2020 avaldatud üleeestilise elanike rahulolu-uuringu järgi on enam kui kaks kolmandikku Hiiumaa elanikest rahul valla juhtimise ja arenguga.

Sedasama peegeldas oktoobris 2021 toimunud kohalike omavalitsuste valimine, mille tulemusena usaldasid hiidlased neli aastat valda juhtinud poliitilised jõud tööd jätkama.

Nüüd on oluline järgmise nelja aastal jooksul seda usaldust õigustada.

Väljakutsed

Tagasivaates ei õnnestu mööda vaadata koroonast. Eestit ja maailma tervikuna vaadates oli aasta karm. Samas Hiiumaal on õnnestunud kõike arvestades suhteliselt hästi sellest läbi tulla.

Teisena nimetan laevaühenduse. Kesksuvel, kui kõik tundus juba nii rahulikult puhkusterütmis kulgevat, juhtus õnnetus Tõlluga, mistõttu saime meenutada aegu, mil meil ei olnud kahte suurt laeva. Nüüd kavandab majandusministeerium piletihinna tõusu, mis eriti valusalt tabaks saare ettevõtteid. Koos teiste suursaarte esindajatega toimetame praegu selle nimel, et see otsus tühistada ning enne hinnakirja kehtestamist muudatustes kokku leppida.

Elukeskkond

Sügisel tunnustati Hiiumaad kui kõige keskkonna­sõbralikum omavalitsus. Juba varem on saar valitud maailma 100 jätkusuutlikuma rohepiirkonna sekka.

Keskkond, laiemalt elukeskkonna arendamine ja parendamine on olnud fookuses ning on seda ka edaspidi.

Ilmselt torkab silma era- ja avaliku sektori koostöös uuenenud Käina keskus. Samas on muutunud ja muutumas saar tervikuna. Kõpu kanti, kus Sotsiaalkeskuse kolimine koolikompleksi algatas uusi arenguid, juba mainisin. Uue ilme on saanud ka Naistlaiu sadam Sarvel ning Emmaste keskus, kui vaid saare kaugemaid punkte vaadata.

Inimesed

Samas tehakse palju tööd elukeskkonna arendamisel nii, et see laiemalt silma ei paista. 2021. aasta eelarves kahekordistasime kodud tuleohutuks ning puuetega inimeste kodude kohandamise toetusmeetmete mahu. Hajaasustusprogrammi eelarve kasvas kolmandiku võrra. 2022. aasta eelarve projektis on selleks kavandatud veel viiendiku võrra rohkem vahendeid.

Need asjad kipuvad nii-öelda suurde eelarvesse suurte numbrite vahele ära kaduma, aga mõjutavad otseselt kellegi konkreetse inimese igapäevaelu ja selle kvaliteeti.

Saarel ringi liikudes toimunud kohtumiste põhjal julgen üldistada, et hiidlane on rõõmus ning eluterve huumorisoonega inimene. Et rõõmus inimene on terve inimene, siis ilmselt ka see on aidanud meil nii koroonakriisist kui probleemidest läbi tulla.

Ma ei kahtle, et ka 2022. aastasse mahub väljakutseid. Aga kindlasti ka rõõmu ja õnnelikke hetki. Oluline, et suudaksime neid märgata.

Püsigem terved ja rõõmsad!

HERGO TASUJA

Hiiumaa vallavanem

Sildid: keskonnasõbralik omavalitsus, laevaühendus, sisseränne, värvikirev aasta