Halb ja hea pühadeüllatus

Veidi enne rõõmusõnumit, et uus vedaja on maakonnaliinidele ostnud uued, kaasaegsed ja ilusa disainiga bussid, tuli teade, et maakondlikud bussiliinid peavad end uuest aastast koomale tõmbama.

Kuu aega enne uue aasta algust ja kääridega lihtsalt kaks protsenti maha! Pole just väike summa isegi nii väikese maakonna puhul nagu Hiiumaa, suurematest rääkimata.

Transpordiametist tulnud korraldus vähendada maakondlikel bussiliinidel kilomeetri mahtu, on pannud maakondlikud ühistranspordikeskused, Hiiumaal siis valla raskete valikute ette.

Transpordiameti korraldusel tuleb järgmisel aastal kõikides maakondades vähendada bussiliinide kilomeetri mahtu 2 protsendi võrra. See võib tähendada alakasutatud maakondlike bussiliinide sulgemist.

Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et Hiiu maakonnas tähendaks nn alakasutatud liinide sulgemine mõne piirkonna jaoks üldse päris viimase sõiduvõimaluse äravõtmist.

Seda teha kindlasti ei tohiks. Loodetavasti leiab vald võimaluse senise liini­võrguga jätkamiseks.

7. detsember 2021

Sildid: bussiliinide sulgemine, rõõmusõnum, ühistranspordispetsialist