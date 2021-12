Emmaste osavalla vanemaks saab Tiit Reha

Erakogu

Emmaste osavalla­kogu andis teisipäeval kooskõlastuse Tiit Reha osavallavanema ametisse nimetamiseks, eelmine kandidaat, Kadri Taperson osavallakogu toetust ei leidnud.Osavallakogu liikmetele tutvustas kandidaati vallavanem Hergo Tasuja, Tiit Reha ise rääkis enda hariduskäigust ja töökogemusest. Osavallakogu liikmed esitasid küsimusi ning seejärel toimus arutelu, mille järel liikmed osavallavanema kandidatuuri toetasid.Emmaste osavallakogu esimees Joosep Niit ütles, et Tiit Rehal on meeletult suur juhtimisalane kogemus erinevates valdkondades. “See oli põhiargument, miks me Tiidu poolt olime,” ütles Niit. “Kuigi ta ei ole enam palju aastaid Hiiumaal elanud, siis tal on säilinud mitmed tutvused. Küll vanemast põlvkonnast, nagu ta ise ütles.”Tiit Reha tõdes, et ettepanek kandideerida osavalla­vanemaks tuli tema jaoks väga ootamatult. “Kui mulle selle nädala esmaspäeval helistati, siis esimene reaktsioon oli, et ei, ei, mitte mingil juhul. Kuid pärast paaritunnist vestlust Hergo Tasujaga arvasin, et äkki tõesti suudan Hiiumaa heaks oma teadmisi ja energiat rakendada – sealt see otsus tuligi.”Reha ütles, et tema kogemus poliitikutega koos töötamisest on “absoluutselt väike” ja on pärit ajast, mil ta paar-kolm aastat töötas EASi nõukogus. Ta tõdes, et tegemist on tõsise väljakutsega: “Hiiumaa patrioodina võtsin selle vastu.”Emmastest pärit Tiit Reha töökoht on 25 aastat olnud mandril, kuid kogu oma vaba aja, kõik puhkused ja nädala­lõpud on ta veetnud Hiiumaal. “Üldjoontes ma tean, mis Hiiumaal toimub, aga ma pole jõudnud veel süvitsi teemadesse minna – arvan, et see tuleb töö käigus.” Emmaste kandi kohta ütleb tulevane osavallavanem: “Ma tean seda kogukonda. Ma tean üldjoontes selle kogukonna muresid ja rõõme. Ja loodan, et see töö sujub.”Küsimusele, kas Emmaste on tema arvates hästi hoitud paik, vastas Tiit Reha, et kui ta vaatab Hiiumaa peal ringi, siis Käina ja Kärdla on rohkem hoitud. “Nendesse kohtadesse on rohkem investeeritud ja rohkem uusi asju ehitatud. Emmaste on natuke jäänud vaeslapse ossa.”Sellele, mida kõigepealt teha tuleks, ta veel öelda ei osanud ja lubas vastuse anda siis, kui on jaanuari alguses tööle asunud. “Kindlasti on mul soov kohtuda kohalike ettevõtjatega, ühenduste esindajatega, suhelda Emmaste inimestega ja siis saab täpsemalt paika panna, kuidas hakata Emmaste arengut suunama.”Tiit Reha on töötanud juhtivatel kohtadel kaubanduses: olnud ASi A-Selver juhatuse liige ja Maksimarketi tegevdirektor, samuti Amserv Auto juhatuse esimees, viimati oli trüki- ja pakenditööstuse Folger Art AS arendusjuhi ametis. Ka on ta Leluselja jahiseltsi liige. Varasemalt on ta töötanud Hiiumaa tarbijate ühistu kaubandusjuhi kohal, olnud Vetelpääste Hiiumaa rajoonikomitee esimees ning Hiiu Kaluri spordimetoodik ja autojuht.Praeguseks on osavallakogu kooskõlastuse saanud kõik viis Hiiumaa osavallavanemat, neist tööd on alustanud kolm: Pühalepa osavalla vanem Liili Eller (59), Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg (50) ja Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste (40).Seni Hiiumaa gümnaasiumi matemaatikaõpetajana töötanud Kärdla osavalla vanem Liisa Randmaa (34) ja Emmaste osavalla vanem Tiit Reha (62) asuvad uude ametisse jaanuarist.Huvitava kokkusattumusena täiendab Tiit Reha Emmaste Tiidu nimeliste vallavanemate rida: Tiit Veersalu (2005–2009), Tiit Peedu (2009–2013) ja Tiit Paulus (2013–2017).

Sildid: juhtimisalane kogemus, osavallakogu, Osavallavanem