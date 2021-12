COVID-19 Hiiumaal, 6. detsembri seisuga

Koroonasse nakatumine on Eestis mõnevõrra langenud – päevas keskmiselt alla 500 uue haigusjuhtumi.

Hiiumaaga on eelmisel nädalal seotud 19 nakatunut. Valdav enamus viimastest juhtumitest on seotud kooli­õpilastega. Esmaspäeval lisandus üks haigestunu.

Testimine: Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine: Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel või helistades otse oma perearstile.

Täiskasvanutest on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 81,6 ning kaitsekuuri läbinud 79,8 protsenti hiidlastest.

Tõend: COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavallamajad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkt Leigri väljakul. Viimases kohas osutatakse abi ka välismaalastele. Väga oluline, et kaasas oleks IDkaart ja PIN1 kood.

Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

