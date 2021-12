COVID-19 Hiiumaal, 20. detsembri seis

Koroonasse nakatumine on Eestis taas tõusuteel. Seitsme päeva keskmine nakatunute arv on taas üle 500. Nädalavahetusel registreeritud haigusjuhtumitest kolmveerand on omikrontüve variandid. Mitmed Euroopa riigid on selle tüve leviku tõttu karmistanud piiranguid.

Hiiumaaga on eelmisel nädalal haigestunutest seotud 12 nakatunut. Neist saarel viibib 8. Esmaspäeval lisandus üks, kelle puhul asjaolud selgitamisel.

Testimine: Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine: Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel või helistades otse oma perearstile. Täiskasvanutest on Hiiumaal kaitse­kuuri läbinud üle 80 protsendi elanikest.

Tõend: COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavallamajad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkt Leigri väljakul.

Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

Sildid: COVID-19, testimine, tõend, vaktsineerimine