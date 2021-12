Amet määras metssigade küttimismahuks 2000 isendit

Metssigade kahjustused on pidev mure nii põllu- kui aiapidajate jaoks, kui küttimismaht liiga suur, siis ka jahimeeste jaoks. Talunike arvates kütitakse sigu ikka veel liiga vähe.Nagu viimastel aastatel ikka, Hiiumaa jahindusnõukogu metssigade küttimise arvus ka seekord kokkuleppele ei jõudnud. Nüüdseks keskkonnaameti poolt määratud küttimismaht, 2000 isendit tugineb keskkonnaagentuuri loendusandmetele ja prognoosidele. “See on asja­tundjate poolt koostatud number,” nõustus Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu. “Kindlasti on selle mahu täitmine jahimeestele väljakutse, kuid selle täitmine on vajalik ja jahimehed teevad selle nimel igal aastal tõsist tööd.”Sarapuu selgitas, et kaugem eesmärk, mis tuleneb sigade Aafrika katku leviku piiramise eesmärkidest, on olukord, kus saarel on üks metssiga 1000 hektari kohta ehk sada­kond isendit kogu saare peale.Mullune küttimiskohustus Hiiumaal oli 1300 metssiga, kütiti rohkemgi, 1690 isendit. “Võtame endale pandud kohustust väga tõsiselt. Mitmeid aastaid on jahimehed kevadeks olnud kindlad, et nüüd oleme saanud arvukuse igal pool alla. Samas tundub, et loodus “tajub” suurt küttimissurvet ja kevadine juurdekasv saab seepeale olema taas korralik…”Siga tikub põlluleKassari talunik Ulvi Uusoja rääkis, kuidas neil on kevaditi kadastikus nagu inkubaator, kuhu jahimees tulla ei tohi ja segajaid pole. Nii “toodavadki” nad oma maadel sigu, kes hiljem kogu Kassari saare üles songivad.Sarapuu nõustus, et loom läheb ikka sinna, kus on toit: “Piirkondades, kus on rohkem põldu, on ka rohkem sigu. Seega Emmaste, Käina, Pühalepa kant on kindlasti suuremad kannatajad.”Hiiumaa metsaseltsi konsulent Aira Toss rääkis, et metssigade tegevus metsas üldjuhul kahjusid kaasa ei too, pigem on nendega hädas põllumehed. “Loomulikult on sigade arvukus saarel ülisuur ja see vajab oluliselt optimeerimist,” ütles Toss välja oma seisukoha. “On täielikult arusaamatu, kuidas siiani ei võeta tõsiselt seakatku ohtu. Kas tõesti ollakse nii naiivsed ja eeldataksegi, et Hiiumaa jääb sellest haigusest puutumata?”Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindaja Indrek Sammal ütles ERRile, et käesolev küttimismaht on vaid juurdekasvu vähendamine. “Tarvis küttida vähemalt2500 siga, et lõpeks põldude rüüstamine,” ütles Sammal, kelle hinnangul aitaks see kahjusid vähendada, aga poleks ikka piisav.Maaeluministeeriumi andmetel on vaja, et metssigade optimaalne arvukus oleks maksimaalselt 1,5 isendit1000 jahimaa hektari kohta, siis ei leviks ka sigade Aafrika katk.

