Algavad laste multispordi trennid

Elo Saue

Uuest nädalast alustab Hiiumaa spordi­koolis uus, multispordi rühm, mis mõeldud 7–11aastastele lastele erinevate spordialadega sõbraks saamiseks.“Teadupärast on kasulik noorena harrastada erinevaid alasid ning just sellega uues rühmas algust tehakse,” selgitas spordikooli direktor Elo Saue.Rühma peamisteks juhendajateks on kergejõustiku­treener Merilin Tikerber, purjetamistreener Anni Rätsep ning orienteerumistreenerid Anu Saue ja Elo Saue.“Mõnedel treeningutel on abiks ka teised spordikooli treenerid,” täpsustas direktor. “Planeeritud on, et igal treeningkorral on lastega tegelemas kaks treenerit – nii jõutakse igaüheni ja lapsel on võimalik uusi asju õppida omas tempos.”Mänguliselt arendatakse vilumuseni põhiliigutusoskusi: palli viskamist ja püüdmist, jooksmist ning erinevad hüppeid ja hüplemisi. Lisaks õpitakse tabama palle reketite ja kepiga ning konkreetse eriala treenerid õpetavad oma alade algteadmisi. “Tahame anda lastele võimekusi ja oskusi tegeleda veidi suuremaks saades kõigi nende aladega, mis aga edaspidi huvi pakuvad,” ütles Saue.Multispordirühma treeningud hakkavad toimuma esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 15–16ni Hiiumaa spordikeskuses. Talvisel perioodil on kolmapäevased trennid reeglina õues, kahel ülejäänud päeval ruumides sees.“Esimesel paaril korral võib tulla ka lihtsalt proovima, et kuidas meeldib – olete teretulnud!” kutsub spordikooli direktor kõiki vahva nimega multisporti proovima.Veel korraldab spordikool spordikeskuses kergejõustikupäevi. “See on täiesti omaette ettevõtmine, tutvustamaks lastele ja vanematele meie praeguseid võimalusi,” rääkis Saue. “Kärdla kooli alg­klasside lapsed ju kehalise kasvatuse tundides uues majas ei käi ning seega ei pruugigi teada, mida kõike meil nüüd teha saab.”Avatud ja juhendatud laste kergejõustikupäev on juba sel pühapäeval, 19. detsembril ja see toimub Hiiumaa spordikeskuse kergejõustikualal. Koos mängitakse soojendusmänge, hüpatakse kaugust, proovitakse palliviset ja kuuli­tõuget ning tehakse venitusi. Kella 13 alates on koos saatjaga oodatud 6–8aastased lapsed ja alates kella 14–15.30ni 9–14aastased.Kergejõustikupäeval osalejate tagasiside esimesest korrast oli direktori sõnul väga hea ning sel pühapäeval oodatakse veelgi rohkem uusi lapsi spordikeskuse võimalusi proovima.

Sildid: kergejõustikupäev, multispordi rühm, spordikool