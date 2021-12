Aasta tegu ja aasta tegija

Tänavuse aasta teo leidmine polnud raske – uus ja ilus ja avar ja võimalusterohke spordi­keskus on tegu, mis mõeldud kõigile saare­elanikele ja võimaldab suurejooneliselt vastu võtta ka meie külalisi.

Raskem oli välja mõelda, kes on lõppeva aasta tegija.

Kas Monika Pihlak, kes aasta jooksul valla poolt spordikeskuse ehitust vedas? Või Kaja Antons, kes Coopi kõrval sel aastal kõvasti Käina kanti arendas? Või Hergo Tasuja, kes peale aastast tööd vallavanemana Hiiumaa valijailt kõige suurema usalduse pälvis? Või ettevõtja Jørn Johansen, kes ASi Dagöplast Itaalia suurfirmale müüs ja selle arengu ning saarelejäämise eest hea seisab? Või Jesper Parve, kelle avatud Hiiumaa Vabakool on kaasa toonud enneolematu huvi Kõpu poolsaare vastu? Või Omar Jõpiselg, kes Käina osavalla eest väljas mitmel rindel? Või siis Kaire Nõmm, kes valla arhitektina kõigi suurehituste juures kättpidi sees on?

Või on see haiglajuht Riina Tamm, kes südikalt hiidlaste tervise eest seisab? Ehk on aasta tegija Kadri Tikerpuu, kelle kodusaarel korraldatud etendused ja kontserdid täismajadele lähevad ja külalisi toovad? Või siis Annely Veevo, kes Kärdla 150aastasest raamatu­kogust tegi esimese avatud rahvaraamatukogu. Või noor Suisleppade pere, kes Hiiu Jähu poelettidele tõi ja ise vilja ja lapsi kasvatavad? Või siis jahtklubi Dago tublid tegijad Kai Kallas ja Juss Ojala? Või Reet

Kokovkin, kes 15aastase Hiidlaste koostöö­kogu tegevjuhina saare arenguid vedanud?

Neid, kes oma kodusaare auks ja inimeste hüvanguks sel aastal midagi head ja ilusat teinud, on tõesti palju ja esiletõstmist väärivad nad kõik.

Sestap kuulutab Hiiu Leht selle aasta tegijaiks kõik hiidlased, kes koroonapandeemia teisel aastal mõistlikult käitunud, ennast ja üksteist hoidnud vaktsineerides, maski kandes, vahemaad pidades ja käsi pestes. Tänu teile kõigile on Hiiumaal hea ja turvaline olla – aitäh!

Sildid: Aasta tegu, hiidlased, Hiiumaa vabakool, spordikeskus