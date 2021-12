68 000 eurot vaktsineerimise tulemustasu

Tunnustamaks linnu ja valdu kohaliku tasandi tegevuse eest koroonaviiruse leviku takistamisel, maksab riik heade vaktsineerimistulemuste pealt omavalitsustele toetust. Hiiumaa valla summa on 68 140 eurot. Vallast vastati päringule, et n-ö karu nahka ei ole nad veel jagama hakanud, ka ei ole raha veel üle kantud – seega jäävad kulutused 2022. aastasse. Vallavanem pakkus, et arvestades, mille eest see laekus, võiks selle summa suunata tervise edenduse ja tervishoiuga seotud tegevusteks.



Sildid: hooldekodu, tervise edendus, vaktsineerimistulemus