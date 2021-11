Volikogu valis vallavanemaks Hergo Tasuja

Liina Siniveer

Vallavolikogu valis enam kui tund aega kestnud diskussiooni järel 13 poolthäälega vallavanemaks Hergo Tasuja (SDE), kohal olnud kuus opositsiooniliiget hääletasid tema vastu.Ühe aasta ja 25 päeva eelmist Hiiumaa vallavanemat Reili Randa tema lapsepuhkuse ajal asendanud Hergo Tasuja kandidatuuri esitas taas voli­kogusse valitud Reili Rand ise.Opositsioon korraldas kandidaadile tõelise ristküsitluse, kuid enda poolt kandidaati välja ei käinud.Salajasel hääletamisel sai Tasuja 13 voliniku ehk kohal olnud koalitsiooniliikmete hääled, Sander Kopli ja Aivar Viidik osalesid üle võrgu ja nimelisel hääletamisel osaleda ei saanud.Opositsioonist oli istungil kohal kuus liiget, kes kõik hääletasid vastu, seitsmes, Georg Linkov osales veebi kaudu ja kaheksas, Palle Kõlar istungil ei osalenud.Opositsioon näitas võimalusi destruktsiooniks esimesest hetkest, püüdes päevakorrast välja saada punkte, mis vajalikud vallavalitsuse moodustamiseks. Põhjenduseks, et nende päevakorrapunktide eelnõusid ei saadetud voli­kogule nõutud tähtajaks.Volikogu esinaine Anu Pielberg ütles, et need päeva­korrapunktid on väga vajalikud selleks, et vallavalitsus tööle asuda ja volikogule eelnõusid ette valmistama saaks hakata. Pielberg põhjendas, et kuna need päevakorrapunktid lähevad käiku alles siis, kui vallavanem valitud saab, ei olnud võimalik neid varem välja saata. Ka on tegu erakorralise istungiga ja eelmine oli nädal tagasi. Eelmine volikogu esimees Aivar Viidik tegi omalt poolt märkuse, et edaspidi peavad eelnõud volikogu liikmete kätte jõudma ettenähtud ajaks ehk seitse päeva enne istungit.Punkt punkti haaval päeva­korra hääletamiseks kulus aega, kuid kuna opositsioonil on volikogus vähemus, jäi päevakord siiski jõusse. Hiiu Lehe trükkimineku ajaks jäi volikogu istung veel kestma.

