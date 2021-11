Volikogu hakkab juhtima Anu Pielberg

Hiiumaa valla voli­kogu valis eilsel ava­istungil juhatuse esimeheks Anu Pielbergi (ÜH), aseesimeheks Tõnis Paljasma (EKRE).Eile kogunesid esimesele istungile oktoobris mandaadi saanud Hiiumaa valla voli­kogu liikmed, et valida volikogu esimees ja aseesimees ning kuulata ära vallavalitsuse tagasiastumispalve.Salajasel hääletamisel valiti volikogu esimeheks 23-liikmelise volikogu 17 poolt­häälega Ühine Hiiumaa liige Anu Pielberg. Kuna koalitsioonil on volikogus 15 mandaati, tuli Pielbergile toetust ka opositsiooni poolelt.Hiiu Lehele ütles Pielberg päev varem, et volikogu esimehe ametikoht on talle huvitav väljakutse, samas lisas ta, et volikogu esimehe koht ei ole täiskohaga töö, vaid volikogu tööd korraldav ning ei eelda päevas kaheksat tundi töötegemist.Omavalitsussüsteemiga on Pielberg kokku puutunud neli aastat Kärdla osavallakogu juhtides, haridusasutuste hoolekogudes osaledes ja Kärdla linnavolikogu liikmena.Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja, kes voli­kogu koalitsiooniläbirääkimisi vedas, tõstis esile AnuPielbergi põhjalikkust ja tasakaalukust ning tema kogemust nii ettevõtte kui kodanikuühenduste juhtimisel. “Seda arvestades mind ei üllatanud, et koalitsioonipartner just tema nime välja käis,” ütles Tasuja, kelle sõnul volikogu esimeest ei valita valimistel saadud häälte arvu järgi.Kuidas Pielberg vaatab olukorrale, et valimistulemuste järgi ta algselt ei olnud volikogu liikmete hulgas, aga sai selleks peale seda, kui Omar Jõpiselg peatas oma volitused ning Pilvi Post loobus mandaadist? Pielberg vastas, et see näitab, kui palju tegusaid inimesi valimistel osales, aga volikokku pääseb neist vaid väike osa.Pielbergi sõnul on kõigil Ühise Hiiumaa viiel volikogu liikmel võimed ja oskused volikogu esimehe kohta täita. “Praegusel hetkel see valik langes minule, aga kõik võivad seda kohta täita edaspidi, kui mingid muudatused toimuvad.”Omar Jõpiselg tõi oma valiku põhjenduseks, et saab vallavalitsuse liikmena ja osavalla vanemana rohkem ennast teostada ja pooleli olevad tööd ära lõpetada. Jõpiselg lubas, et juhul, kui osavallakogu tema kandidatuuri sellesse ametisse kooskõlastab, muutub mandaadi kolmekuuline peatamine tähtajatuks. “Kahtlemata tulen volikogusse tagasi, kui ma osavallakogu kooskõlastust ei saa või see töö ammendub.”Praegu Emmaste osavalla vanema asendajana töötav Pilvi Post kinnitas Hiiu Lehele, et ta plaanib jätkata maa- ja ehitusspetsialistina, sest selle töö eest makstakse palka, kuid volikogu töö eest mitte. Vallaametniku ja volikogu liikme tööd samaaegselt aga teha ei saa. “Palk mängib otsustavat rolli,” rõhutas ta.Volikogu aseesimehe kohta pakkus koalitsioon opositsioonile ja sellesse ametisse käidi välja Tõnis Paljasma (EKRE) kandidatuur. Paljasma sai16 volikogu liikme toetuse ning valiti eelolevaks neljaks aastaks volikogu aseesimeheks.Paljasma oli rahul, et talle andsid hääli ka koalitsiooni liikmed. “Olen volikogus uus inimene, ning ootan huviga, mis see töö lisaks suuremale töökoormusele kaasa toob.”

