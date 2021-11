Võimuliitu tuleb veel oodata

Kuna vabariigi valimis­komisjon ei ole saanud vaiete tõttu lõplikke valimistulemusi välja kuulutada, ei kiirusta ka Hiiumaa valla läbirääkijad.

Juba kaks korda on lükkunud uue volikogu esimese istungi tähtaeg, nüüd loodetakse, et ehk õnnestub see pidada 11. novembril, kui valimistulemused selleks ajaks kinnitatud. Enne istungit on kavas sõlmida koalitsioonileping.

Läbirääkimised tulevase valimisliidu sõlmimiseks on kestnud kaks ja pool nädalat. Hergo Tasuja (SDE) ütles, et jätkuv koostöö valimisliiduga Ühine Hiiumaa on juba kokku lepitud. “Hindasime, et kahe osapoole ühisosa on suur ning viimase nelja aasta jooksul toimis ladus koostöö. Sellelt pinnalt otsustasime koos edasi liikuda. Esimesel kohtumisel arutasime, kas koalitsiooni kandepind võiks olla laiem ning otsustasime kohtuda kõigi teiste voli­kogusse jõudnud nime­kirjade esindajatega. Ehk võtsime eesmärgiks vähemalt kolmepoolne koalitsioon luua,” ütles Tasuja.

Kolmanda osapoole,

Reformierakonnaga praegu läbirääkimised käivad.

Ühine Hiiumaa kõneisik Margit Kagadze ütles, et nende valimisliit on ikka olnud seda meelt, et võimuliit võiks olla võimalikult laiapõhjaline ja seda kinnitas ka valimistulemus. “Valijad näitasid seda toetusega erinevatele nimekirjadele – see kohustab leidma ühisosa.”

Suuri erinevusi kolme osapoole valimisprogrammides Tasuja sõnul pole. Osavaldadega küll jätkatakse, aga ametikohtade lõplikku jaotust veel kokku lepitud pole.

Kui kolmepoolne kokkulepe sünnib, on võimuliidul volikogus 15 mandaati, opositsioonil 8 mandaati: Keskerakonnal 4, EKRE-l ja erakond Isamaal kummalgi 2.

Kohalikud valimised toimusid oktoobri keskel ja nende esialgsed tulemused on teada. Lõplikud valimistulemused saab vabariigi valimis­komisjon välja kuulutada aga alles siis, kui kõik valimiskaebused on lahendatud.

HARDA ROOSNA

Sildid: koalitsioonilepingu sõlmimine, läbirääkimised, valimistulemused