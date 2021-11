Vanade raamatute kogumiskast jõuab nädalaks Kärdlasse

EHR

Kass Peemoti pildiga kastid, kuhu saab panna oma vanu raamatuid, andmaks neile uue elu, on Kärdla Linnaraamatukogus ootel juba tänasest.Hiidlastele hea tuttav Gerda Kulli-Kordemets on kaks aastat töötanud Eesti Hoiu­raamatukogu (EHR) direktorina. Sellest sügisest lükkas Hoiuraamatukogu käima üleeestilise kampaania ANNA RAAMATULE UUS ELU.“Üks osa meie tööst on koguda elanikkonnalt kokku neil üle jäänud raamatud ning püüda leida neile uus lugeja,” selgitas direktor. “Jagame oma raamatuid teistele raamatukogudele, laste­asutustele, vanglatele, haiglatele jne. Paraku läheb suur osa ka utiliseerimisele, sest nagu on inimese elul algus ning ots, nii on ka raamatul.”EHR teabe- ja raamatute kogumise kampaania avapäev oli 23. oktoobril Pärnu Keskraamatukogus. Nüüd rändavad musta kassi pildiga punased kogumiskastid mööda Eestimaa raamatukogusid. Tänasest on kastid Kärdla raamatukogus, jaanuaris Võrus, siis Narvas jne.“Sõidame mööda Eestimaa kaugemaid nurki ja püüame raamatute kogumisteenuse inimestele lähemale tuua. Ühtlasi jagame teavet, milliseid raamatuid meie jagamiseks eriti ootame ja mida ning kuidas teha raamatuga siis, kui on selge, et tema elukaar on lõpule jõudmas. Kuidas muuta tema elu lõpp väärikaks? Suur osa raamatust sobib taaskasutada, aga mitte kõik. Kuidas raamatut jäätmena käidelda?”“Püsivalt me oma kaste kusagile jätta ei saa ja raamatu­kogud pole ka huvitatud, kuna neil endalgi ruumipuudus,” selgitas direktor. “Sedasi ajutise kampaaniana rändavad need kastid siis nädalakaupa läbi terve Eestimaa. Ja tegelikult on meil sellega üks tagamõte küll – tahame uurida, kui palju on väiksemates kohtades huvi ja vajadust, et võibolla siis edaspidi paigaldada mõnedesse tõmbekeskustesse, nagu nüüd öeldakse, püsivad raamatute kogumise kastid. Praegu aga me kaste siia ei jäta, vaid viime 13. kuupäeval Hiiumaalt lahkudes minema – seega, see on kampaania, mitte püsivõimalus.”“Oleme raamaturahvas ning meil on väga raske raamatut ära visata, aga meie peame oma töö tõttu seda iga päev tegema – seetõttu olemegi selle teavituskampaania oma südameasjaks võtnud,” rääkis Gerda Kulli-Kordemets. “Ise oleme kohal 13. novembril kella 10–14ni. Sel ajal raamatute toojaile jagame lisaks tarkusele ka üllatuskingitusi.”Nimeliselt on raske öelda, tegelikult on kõik oodatud, mis on terve ja puhas. Hea kriteerium inimesele otsustamiseks on see: kas ma ise tahaksin seda raamatut lugeda? Just välise vormi mõttes. Sisu poolest võib lugeja leiduda igasugusele raamatule – noh, võibolla 1957. aasta traktori­õpikuga pole tänapäeval enam midagi peale hakata, ja vaevalt ka Lenini teostele palju lugejaid leiduks. Uputus on meil ka ENEdest ja EEdest, nii pruunidest kui ka mustadest.Soovitan huvilistel, kes tahaksid rohkem teada, võtta ühendust EHR väljaannete osakonnaga, kust saab tarka nõu. Iga raamatukogu on ju unikaalne ja üldisi reegleid (peale juba nimetatute) ei olegi. On suur hulk raamatuid, mida otsitakse taga tikutulega (esimesena tuleb pähe näiteks “Seiklusjutte maalt ja merelt” sari) ja mis rändavad meie juurest kiiresti edasi.Raamatuid saab igal tööpäeval kell 9–16.30 ära tuua ka Eesti Hoiuraamatukogusse Suur-Sõjamäe 44b eelneva kokkuleppe alusel.Me eestlased oleme raamatu­rahvas ja meil on valulik mõelda raamatu äraviskamisele. Kuid paraku on nii, et ka raamatu elul on algus ja lõpp. Täpselt nagu inimesel. Kui inimene lahkub, siis me ei hoia teda ju enam kodus või haiglas, vaid ütleme talle hüvasti. Nii tuleks suhtuda ka raamatusse. Veelgi enam, füüsilisest raamatust võib mõelda koguni kui taarast, mis on valmistatud selleks, et kanda meieni teatud hulk tarvilist teavet.Kuid tahan siiski lisada, et sel praktilisel tegevusel on ka emotsionaalne nüanss, mida me hea meelega aktsepteerime. Kui kellelgi on oma raamatutega väga tundeline suhe ja kohe kuidagi käsi ei tõuse neid ise sorteerima ja utiliseerima, siis tohib ikka meile tuua.

Mis on Eesti Hoiuraamatukogu?

Eesti hoiuraamatukogul (EHR) on kolm põhilist teenust:

1) hoiukogu teenus, kus säilitame võõrkeelset vähekasutatavat teabekirjandust (kliendiks põhiliselt teadusraamatukogud). Kõik seal säilitatav on nähtav ka kataloogis ESTER;

2) Vahetuskogu teenus;

3) Eesti Pimedate Raamatukogu teenus, mis sisaldab endas ka veebiraamatukogu.ee ehk nägemispuudega inimestele loetud heliraamatuid u 9000 teaviku jagu.

Vahetusteenus ongi see, mille raames kogume elanikkonnalt ja asutustelt (ka kirjastuste/kirjastajate jäägid, näiteks) kokku neil üle jäänud raamatuid ning püüame leida igale raamatule uue lugeja. Jagame neid teistele raamatukogudele, haiglatele, lasteasutustele, vanglatele jne. Eraisikutele me jagada ei saa, kuna tegemist on riigivaraga. Kuid suur osa sellest, mis meile majja tuleb, läheb paraku ka utiili. Kui mina siia majja tööle tulin (jaanuaris 2020), oli minu suurimaks šokiks see, kui nägin ukse taga raamatuid täis ehituskonteinerit. Oleme seda teenust oluliselt arendanud. Täna teeme kõik selleks, et raamatu elu lõpp, kui see kord saabub, oleks võimalikult väärikas. Ehk siis: me sorteerime raamatuprügi. Eraldame kõvad kaaned – sisu läheb paberikonteinerisse ja ümbertöötlemisele, kaaned olmeprügisse. Selles töös on meile abiks näiteks töötukassa vabatahtlikud, sest meie oma inimestest lihtsalt ei jagu. Samuti on meie koostööpartneriks justiitsministeerium, kelle abiga töötavad meil ka ühiskondlikult kasulikule tööle saadetud karistusalused.

GERDA KULLI-KORDEMETS

