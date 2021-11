Vana ühistupoe ostis pannkoogikett

Esmaspäevast on Kärdla keskväljaku nn rohelise poe mõlemad kauplused päriseks suletud, uued omanikud, vennad Janis ja Madis Nurmsalu tahavad ajaloolise hoone korda teha.

Keskväljak 5 ärihoone ostis OÜ Pancake, millele kuulub pannkoogirestoranikett PANNKOOGIMAJA. Ettevõtte omanikeks on kaks Hiiumaalt pärit venda, kaugesõidu­kapten Janis Nurmsalu ja kokk Madis Nurmsalu.

“Plaanis on ajalooline hoone restaureerida ja rekonstrueerida koostöös muinsuskaitseametiga, kellega suhtlus juba käib,” ütles Janis Nurmsalu Hiiu Lehele. “Hetkel on meil käsil arhitekti leidmine, et asjadega saaks edasi liikuda. Tegemist on hoonega, mis vajab erinevaid kooskõlastusi erinevatelt ametitelt ning kogu paberimajandus ongi see esimene samm, millega täna juba oleme algust teinud. Loodame vastavad kooskõlastused kätte saada suveks, et siis juba hoone korrastamisega alustada.”

Janis Nurmsalu on varemgi Hiiumaal ärikinnisvara soetanud, ta on kohviku Viiger ja Tiigi tänav 5 maja omanik, mille ülakorrustel nüüd külalis­korterid ja esimesel Samaaria kauplus. Ka Orjakus on Nurmsaludel majutuskoht, aga ka oma suvekodu.

Suvel ütles Nurmsalu Hiiu Lehele, et soetab kodu­saarele kinnisvara ja edendab ettevõtlust, et ükskord päriselt tagasi tulla.

Kalmus: Kala ikka püüame

Hiiumaa Mereagentuuri poe üks omanikke Heino Kalmus kinnitas, et müügitehing on tehtud, poed kinni ja müüjad said koondamise kätte.

“See oli pikalt mõeldud juba ja ega me nende rahadega poleks seda poodi remontida jaksanud, mis sealt tuli,” ütles Kalmus. “Eks me oleme vanad pensionärid ka juba,” lisas ta.

1994. aastal asutatud Hiiumaa Mereagentuuri aastane müügitulu oli 270 000–280 000 eurot ja mitu viimast aastat oli ettevõte olnud väikeses kahjumis, mida küll vähendada on õnnestunud.

Ilmselt on küllalt neid kliente, kes kodupoe kinnipaneku üle kurvastavad. “Rohelisest poest on küll kahju. Kala hinnad olid seal küll soodsamad,” kirjutas Leili Lepisto sotsiaalmeedias, kui poe sulgemisest kuulis. “Väga väga hea ja sõbralik pood, kahju, et nii läks,” lisas Zana Lõppe.

“Nii ta on, aga elu läheb edasi,” nentis Heino Kalmus.

Hiiu Leheni jõudis ka ostjate mure, et kas Kalmus ikka kala edasi püüab ja kus edaspidi kala osta saab. Jääb ju uus kalapood Heltermaa maanteel mõne vanema ostja jaoks natuke kaugeks kohale ja tagasi kõndida.

Kalmus ütles, et müüdi hoone ja kinnistu, aga Hiiumaa mereagentuur jätkab ja jätkub ka kalapüük. “Ikka püüame,” kinnitas ta. “No nüüd tuleb talv vahele ja praegu tuleb vaheaeg sisse, eks kevadel mõtleb, kus müüa – kuskilt ikka saab. Mõtlema peab, täpselt veel ei tea.”

Müüjad mõtlevad majast

Kui Hiiu Lehe reporter Sigrid Leigri 2019. aastal kirjutas loo “Hiiumaine külapood keset linna”, kiitsid müüjad ostjaid ja ostjad müüjaid. “Rohelises poes suhtutakse klienti ehk veidi teisiti kui suurtes kauplustes – isiklikumalt. Siin teavad müüjad peaaegu kõiki külastajaid vähemalt nägu- kui mitte nimepidi ja tihti tullakse siia nii ostma kui ka seltskonna pärast,” vahendas reporter.

Nüüd, sooduspakkumiste ajal sai ka paari müüjaga räägitud ja nemad küll rõõmustasid, et maja uue omaniku sai.

Malle Kalmus tööstuskauba poolelt ütles, et natuke ootamatu see tehing ju oli, sest müügis oli maja olnud enam kui aasta. Hea aga oli tema meelest, et leidus ostja: “Ei tea, kui kaua siin oleksin veel tiksunud, nüüd saan pensionile. Häbi oli siin juba töötada – maja nii korrast ära – uus omanik ehk teeb korda.”

Toidukauba poolel töötanud Liili Kuuse ütles, et teised müüjad saavad juba pensionile jääda, tema kui kõige noorem peab endale veel tööd otsima. “Aga kõigepealt ma tahan puhata – olen niiii väsinud,” tunnistas müüja, kelle alati rõõmsat meelt ostjad väga hindasid.

Ka Liili Kuuse loodab, et ostjal ikka raha jätkub ja ta maja korda teeb.

Sidrunakendega ärihoone

Keskväljak 5 ärihoone on ehitatud 1928. aastal Kärdla Tarvitajate Ühingu poe- ja kontorihooneks.

Arhitektuurimälestisena on see kaitse all 1999. aastast.

Tegu on ajaloolisele Kärdlale omase hoonetüübi näitega.

Maja püstitati arhitekt Arnold Väli kavandite järgi. See on kahekordne tahutud palkidest ja suurte akendega ehitis, mis mõni aeg hiljem kaeti horisontaalse ja vertikaalse laudvooderdisega. Täiskelp plekk-katusel ilutsevad 1920.–1930. aastate eesti arhitektuuris rohkelt kasutatud nn sidrunaknad.

Heal lapsel oli rahvasuus mitu nime – Mereagentuuri pood, roheline pood.

Hiiu Leht

