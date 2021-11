Vallavanem saab kaks abivalla­vanemat

Vallavanema kandidaadiks esitab Sotsiaaldemokraatlik Erakond Hergo Tasuja (35), kes 2018. aastal valiti Emmaste osavalla vanemaks ning viimase aasta on asendanud lapse­puhkusel vallavanemat Reili Randa.

Esmakordselt Hiiumaa omavalitsuste lähiajaloos on vallavalitsuses ka kaks abivallavanemat.

“Anname valdkonna juhtidele lisaks sisutööle ka poliitilise vastutuse,” selgitas Hergo Tasuja. Abivallavanema kohtade loomisega valla juhtimiskulud tema sõnul ei kasva, kuna juhtimist korraldatakse ümber.

Keskkonna ja planeeringute valdkonna abivalla­vanema kandidaadiks esitab Reformierakond Üllar Laidi, kes oli Kõrgessaare osavalla vanemana ka eelmise vallavalitsuse

koosseisus. “Üllar on näidanud end valdkonna hea tundjana ja suudab Hiiumaa valda majandada kindlasti efektiivselt ja professionaalselt,” ütles Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juht Aivar Viidik.

Haridus- ja sotsiaal­valdkonna abivalla­vanema kandidaat on Liisi Mäeumb­aed, kes on Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkonna aseesimees.

“Sotsiaal-, ning haridusvaldkonna rõõmud ja mured on mulle tuttavad. Viimased neli aastat juhtisin vallavolikogus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tööd. Kolm aastat olen panustanud Kärdla põhikooli arengusse õppealajuhataja rollis. Arvan, et oma teadmiste ja oskustega saan Hiiumaa vallavalitsuses tõhusa panuse anda,” ütles Mäeumbaed pressiteates.

SDE, Ühine Hiiumaa ja Reformierakonna koalitsioonileppe järgi on vallavalitsus üheksaliikmeline. Lisaks vallavanemale kuuluvad vallavalitsuse koosseisu rahandusosakonna juhataja, kaks abivalla­vanemat ning osavalla­vanemad, kelle kandidaadid veel selguvad.

Vallavanema valimine ja vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine on 25. novembri volikogu istungi päevakorras. Vallavalitsuse struktuuri eelnõu jõuab volikogusse detsembris.

HIIU LEHT

Sildid: abivallavanem, koalitsioonilepe, vallavanema kandidaat