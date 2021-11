Valla sünnipäev tõi rahva matkale

HELJA KAPTEIN

Hiiumaa valla sünnipäeva on tähistatud rahvaspordi ette­võtmistega, nii ka seekord sõideti Kõrges­saare sadamasse, et sealt minna ümbrust uudistama.Mööda Kõrgessaare maid liikus kui laulupeorongkäik – nii palju oli kokkutulnuid lasteaialastest eakateni. Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja, kes matkal koos perega, nentis, et osalejaid oli ligi 70 inimest. “Ilmselt on Hiiumaa inimesed teinud midagi head, et ilm seda ettevõtmist soosib!” lisas ta.Ja tõesti: päike siras, mets ja põllud olid kirkavärvilised ning kes paksema jope selga pani, pidi hõlmad lahti tegema, sest soe hakkas. Tasuja lükkas käru, kus kaasa matkas nende pere pesamuna Iti-Marleen – selle matka kõige noorem osaleja.Hergo elukaaslane Anu Tammearu rääkis, et Hiiumaa vald valis sünnipäeva tähistamiseks matka juba esimesel aastal. Tänavu on valla neljas sünnipäev ja igal sünnipäeval liigutakse saare eri paigus. “Loodame, et võimalikult paljud sellest ettevõtmisest osa saavad,” ütles Tammearu. “Matkale on eelnenud kuu aega kestnud orienteerumismäng Avasta Hiiumaad! Nii et aktuse-­kontserdi asemel oleme valinud õues liikumise. Otsustasime juba aastaid tagasi, et pidu peame alles viiendal sünnipäeval,” lisas Tammearu. “Enne pole ju mõtet pidutseda!”Matkal ja ka orienteerumis­mängul osalenud Anne Kaasik rääkis, et ka tema, kui põlishiidlase ja matkaja jaoks, oli sel matkal uusi ja huvitavaid paiku. “Nägin nii mõndagi teeotsa, millest polnud aimu ja lahesoppi, kus varem käinud polnud.”Lisaks kuulas ta huviga lugusid nende paikade kohta. Ka valla õnneloos soosis teda, orienteerumismängu auhinnaks sai ta kinkekoti, milles kohalike meistrite toodangut. “Eks see oli ikka välja teenitud ka,” naeris Kaasik. Juhtus nii, et orienteerumismängus punkte otsides ja rängates läbi võsa ja nõgeste, komistasid nad magava metsseakarja otsa. “Olime tulnud valelt poolt, aga punkti leidsime ja sea­kari jooksis teisele poole!”Laupäevase valla matka sisukusele aitasid kaasa giidid Urmas Selirand, Inna Lepik ja Marge Filipenko.

