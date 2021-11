Väliskülalisi sadamates vähem, kohalikke rohkem

Kaks viimast suve on toonud kaasa jahi­sadamaid külastavate aluste arvu järsu languse, samas näevad sadamapidajad huvi kasvu kodusadama teenuse järele.“Tänavune hooaeg kujunes nii Hiiumaa kui suurele osale muudest Eesti sadamatest veelgi kasinamaks kui eelmine hooaeg,” tõdes SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Liina Härm.Sadamates loodeti peale esimest piirangute-aastat mereturismi taastumist, isegi väikest kasvu. Tegelikult mõjutas Kärdla, Orjaku ja Sõru sadamaidki Soome suunalt oluliselt vähenenud külastajatevoog.Sihtasutuse sadamaid külastanud 768 jahist saabusid 507 alust teistest Eesti sadamatest, 255 sõitsid välisriigi lipu all. Kui Kärdlas oli omamaiste aluste osakaal u 56 protsenti, siis Sõrul oli see 70, ning Orjakus 91. Võrreldes pandeemia­eelsete aastatega on nendes numbrites toimunud suured muutused – varem oli välisaluste osakaal kindlas ülekaalus. Kohalike aluste poolt teistesse sadamatesse tehtud külastusi tasapisi lisandub, kuid Härmi sõnul ei kompenseeri see veel võõrsilt tulnud külastajate arvu vähenemist.Näiteks Kärdla sadamat külastas sel navigatsioonihooajal 548 väikelaeva, mida on ligi saja võrra vähem kui mullu. Transpordiameti andmetel oli külastuste vähenemine eelmisel aastal võrreldes üleeelmisega veelgi järsem, langedes 888 aluselt 668 alusele.Orjaku sadama külastusandmed näitavad, et külalis­aluseid käis 160 korral, mida oli samuti nagu Kärdla sadamas saja võrra vähem möödunud aastast, kuid selline kukkumine tähendas Orjakus ligi kahe kolmandiku võrra vähem külalisaluseid.Sõru jahisadam oma 40 kohaga, millest 34 on kohalike aluste jaoks ja 6 külalistele, võttis lõppenud hooajal vastu 60 külalisalust. See oli umbes kolmandiku võrra väiksem aastatagusest.Sadamate juht märkis, et kasvamas on kohalike aluste arv – seda suunda võib täheldada mujal Eestis ja Hiiumaalgi. Seetõttu vajatakse ka üha enam seisu- ja hoiukohti paatidele.Sel aastal oli Kärdla sadama 88 kaikohast pisut alla poole n-ö kodusadama kohad, millest 6 kohta on rannakaluritele. Orjaku sadamas on 73 kaikohta, millest 23 on kutseliste kalurite ja 34 teiste kohalike kasutuses – see moodustab ülekaaluka osa kaikohtadest.Tõusu on pisut märgata ka matkaautode külastuste puhul. Sihtasutuse kolmes sadamas peatus selle suve jooksul 226 matkaautot, eelmisel aastal oli neid 165. Kärdla sadamas viibis suve jooksul 100 matkaautot, Orjakus 97 – peaaegu sama kogus, mis Kärdlas – ning Sõrul võeti neid vastu 29 korral.Kaikohtade – nii külaliste kui kohalike – ja matkaautode tasud moodustasid 2021. aastal ligi 60 000 eurot, mis on umbes kolmandik SA Hiiumaa Sadamad oma­tulust ja kuuendik siht­asutuse tegevuseelarvest, millesse ei ole arvestatud ehitusinvesteeringuid.“Sadamate turundus­tegevused ei saa kuidagi piirangutest üle,” leiab Härm. Eelmisel talvel ära jäänud meremessid vähendasid uute kontaktide võimalust. Seda enam näeb ta sõltuvust korduvkülastajatest ja suusõnal levivatest soovitustest, mis on ka üks olulisemaid mõjutajaid sihtsadama valikul. Suurima tõusu tegi Härmi sõnul Orjaku, kus tänu uue sadamahoone valmimisele paranes märgatavalt teenuste kvaliteet. Info levis kiiresti eriti maad mööda ja augustikuus oli matkaautode arv eelmise aasta sama kuuga võrreldes kuuekordne. Kasvas ka merd mööda saabujate arv, milles oli märgatav osa uue sadamarestorani Iiumekk külastajatel.

