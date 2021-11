Valge Lindi saab Ene Ahas

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2021. aasta Valge Lindi auhinna saab advokaat Ene Ahas, kes on läbi aastate nii advokaadi, koolitaja kui vanemlusnõustaja rollis aidanud leida vägivallast väljapääsu väga paljudel peredel ja loonud turvalisust nii emadele kui ka lastele.

Ene Ahas on olnud Eesti Naisteühenduste Ümarlauale usaldusväärseks ja vastu­tulelikuks koostööpartneriks, kellelt küsida nõu perekonnaõigust ja lähisuhtevägivalda puudutavates küsimustes.

Viimase aasta jooksul on ümarlaud ja Ene Ahas üheskoos seisnud selle eest, et riiklikule perelepitusteenusele lisanduks kõigi osapoolte jaoks turvaline kohtuväline erimenetlus, mille käigus saaks vanemluskokkulepped sõlmitud ka neis peredes, kus vanemate vahel on esinenud vägivalda.

“Tavapärane perelepitus sellistel juhtudel kindlasti ei sobi, sest osapooled on ebavõrdsel positsioonil. Laste elukorralduse küsimustes tuleb aga kiiresti lahendused leida. Sellise uue teenuse arendamisel on Ene pikaajalised praktilised kogemused advokaadi ja vanemlus­nõustajana asendamatud,”

Eesti Naisteühenduste

Ümarlaud annab alates 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal

25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naiste­vastase vägivalla vastast päeva. Auhind omistatakse üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

HARDA ROOSNA

Sildid: advokaat, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Valge Lindi auhind