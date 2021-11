Vaktsiini peab ootama?

Kärdla perearstikeskus on tõhustusdoosi soovijad pannud teadmata ajaks ootele. Hiiu Lehel on info viie inimese kohta, kes on nn kolmanda süsti saajate sihtgrupis. Nad on enda soovist teada andnud, perearstikeskus on registreerinud nende nimed. Ja nüüd nad on juba nädala oodanud ja seni ei ole mingit teadet, millal kaitse­süsti saaks. Nende viie seas on nii üle 65aastaseid eakaid kui haridustöötajaid ning kõigil neil on kuus kuud viimasest kaitsesüstist möödas.

Üks neist, kel oli vaja Euroopa reisile minna, käis ja seisis Haapsalus ära elava järjekorra, et kolmas süst ikka enne välisreisi kätte saada. Hiiu Lehe arvates on asi seda imelikum, et viimase aja üleskutse kõlab nii entusiastlikult – perearstid kutsuvad vaktsineerima!

Kolleeg, kes käis eile Käina perearstikeskuses gripivaktsiini saamas, rääkis, et olekski soovi korral kohe saanud ka tõhustus­doosi, aga tal polnud veel kuus kuud viimasest kaitsesüstist möödas.

Kärdla perearst Meeli Paesüld ütles Hiiu Lehe ajakirjanikule eile, et kuna vaktsiini pole piisavalt, hoiavad nad doose esimeste ja teiste kaitsesüstide tegemiseks, et laiendada vaktsineeritute ringi. Ja kui saavad rohkem vaktsiini, siis hakkavad tõhustusdoose tegema.

Vahetult enne lehe trükkiminekut tuli Meeli Paesüllalt sõnum, et haigekassa teatel peaksid vaktsiini lisakogused saabuma 3. novembril. Vaktsiini pidi ladudes palju olema, miks need siis õigel ajal Kärdla pere­arstideni ei jõua?

