Uus vallavolikogu regionaalselt tasakaalus

Harda Roosna

Kui mõnel pool on ilmnenud haldus­reformi kibedad viljad ja linnad riisuvad volikogudes kogu koore, siis Hiiumaa vallavolikogus on esindatud kõik endised viis omavalitsust.Maalehe veergudel kurtis ligi üheksa kuud ka Hiiumaa valda juhtinud ja hiljem Pärnumaal kandideerinud kauaaegne Tõstamaa valla­vanem Toomas Rõhu, et suurte keskustega ühinenud endiste valdade hääl kipub kuuldamatuks jääma.Rõhu oli ainuke kandidaat, kes endise Tõstamaa valla maadelt 39liikmelisse Pärnu linnavolikogusse valituks osutus. Ka hiljuti töö lõpetanud volikogu koosseisus – esimeses pärast haldusreformi, kui nelja aasta eest panid Pärnu linnaga leivad ühte kappi Tõstamaa, Audru ja Paikuse vald – oli ta Tõsta­maa kandist ainuke. Vähe, et Tõstamaa rahva soovid ja vajadused kõlama jääks ja nendega arvestataks, tõdes Rõhu Maalehe veergudel.Sama võinuks ehk karta ka Hiiumaa vallas, kus seekord toimusid valimised ühes valimis­ringkonnas, mitte viies nagu neli aastat tagasi. Kas neli aastat toiminud tugevate osavaldade tõttu või mingil muul põhjusel, aga Kärdla linn volikogus võimu üle ei võtnud.Kui vaadata elukoha järgi, siis on volikogu liikmete seas kõige rohkem Kärdla ja Käina elanikke, kummastki kuus, esindatud aga on kõik osavallad – Kõrgessaarest viis, Pühalepast ja Emmastest kummastki kolm.Pisut muutub nii-öelda jõuvahekord peale seda, kui mõned volinikud muudele ametikohtadele, näiteks vallavalitsusse liikudes voli­kogust lahkuvad, kuid eeldada võib, et suures plaanis jääb esindatud proportsioon paika.Esimesed muudatused uue volikogu koosseisus on juba tehtud ja kaks valimisliidu Ühine Hiiumaa liiget taanduvad volikogust. Valla valimis­komisjoni 10. novembri otsusega lõpetati Pilvi Posti avalduse alusel tema volitused Hiiumaa vallavolikogu liikmena ja peatati kolmeks kuuks Omar Jõpiselja volitused.Emmaste osavalla vanema asendaja Pilvi Post, kes valimis­liidus Ühine Hiiumaa sai kohalikel valimistel 98 valija hääle, andis oma avalduses teada, et soovib jätkata oma senises ametis ja loobub mandaadist.Tema asemel saab voli­kogu liikmeks Ühine Hiiumaa liige Aili Küttim, kes sai valimistel 52 valija toetuse.Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, keda toetas 236 valijat, esitas avalduse, peatamaks oma volitused kolmeks kuuks. Tema asemel liigub volikogusse Ühine Hiiumaa liige Anu Pielberg, kes sai valimistel 48 häält.Omar Jõpiselg on esitatud Käina osavalla vanema kandidaadiks, seega jätkab ta senisel ametikohal. Teada on veel üks, Pühalepa osavalla vanema kandidaat, Liili Eller, kes oli samal ametikohal ka varem ning sai valimistel43 valija toetuse.Vallavolikogu esimene istung peetakse neljapäeval, 18. novembril Kärdlas vallavalitsuse majas Keskväljak 5a. Siis kinnitatakse ametisse volikogu esimees ja aseesimees. Vallavolikogu esimehe koht on valimisliidu Ühine Hiiumaa täita, volikogu aseesimehe koht pakutakse opositsioonile. Samuti kuulab volikogu ära praeguse vallavalitsusetagasiastumispalve.

Sildid: Haldusreform, regionaalne tasakaal, vallavolikogu