Tüür kõlab Zürichi Tonhalles

Helilooja Erkki-Sven Tüür teatab Šveitsist, et [muusika]elu hakkab vähehaaval taas tuure üles võtma. Pandeemiast tingitud lockdowni ajal pausile pandud plaan, tuua Zürichi Tonhalle lavale tema autori­kontsert “Prophecy”, sai sel nädala teoks.Nii oli eile, 18. novembril esimene ja on täna, 19. novembri õhtul teine “Prophecy” [tlk prohveteerimine, ennustamine] ettekanne. Mõlema kontserdi eelsete vestluste käigus tutvustab Tüür oma helitööd publikule.Teose kandsid Zürichis ette akordionist Ksenija Sidorova ja Zürichi Tonhalle sümfoonia­orkester Paavo Järvi juhatusel.Järvi on Šveitsis Zürichi Tonhalle orkestri pea­dirigent ja muusikaline juht 2019. aasta sügishooajast. Eelmisel, 2019/2020 hooajal olid orkestri­proovid Ksenija Sidorovaga juba alanud ja siis tuli koroonast tingitud paus. Paavo Järvi tõdeb oma kommentaaris, et akordion on üks täiuslikumaid pille, mis väärib palju rohkem tuntust ja kohta kontserdilaval ning Ksenija on oma erakordse instrumendi suurepärane saadik.Tüüri akordionikontsert on Šveitsis varasemalt kõlanud Bernis, samuti ka Londonis, Monacos, Luksemburgis ja Tokyos; korduvalt on seda esitatud Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes, Taanis, Lätis, Leedus ja Eestis. Nii on see üks Tüüri enimesitatavaid instrumentaalkontserte.Kontserditutvustuses märgitakse veel, et Järvi n-ö kasvas üles koos Sibeliuse ja Beethoveniga ning Eesti ühe tähtsaima helilooja Erkki-Sven Tüüriga on Paavo Järvil väga isiklik side – nad on lähedased sõbrad teismeeast saati.HARDA ROOSNA

Sildid: "Prophecy", akordionist, autorikontsert, sümfooniaorkester, Zürichi Tonhalle