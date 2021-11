Turismiklastri turundusjuhina alustab Kadri Tasa

ERAKOGU

Kadri Tasa tööülesanded on seotud turundus- ja kommunikatsiooni­tegevuste planeerimise ja elluviimisega tulenevalt Hiiumaa turismiklastri tegevustest, sh piirkonna konkurentsivõime tugevdamise toetusprojektist, selgitas turismiklastri juht Kristel Üksvärav, kes teate edastas.Turundusjuhi tööüles­annete hulka kuulub veebi­portaali hiiumaa.ee ning muude turismiga seotud veebilehtede sisuloome, turunduskampaaniate ja turundustegevuste, sh materjalide koostamine, messidel osalemine ja muude Hiiumaa turismialaste reklaami­projektide korraldamine ja läbiviimine.Kadri Tasa on Hiiumaa juurtega, kõrghariduse omandas Tallinna Üli­koolis keskkonnakorralduse ja projektijuhtimise erialal. Töökogemusi on tal erinevatest valdkondadest teedeehitusest kuni tervishoiu ja riigihangete korraldamiseni. Sel sügisel asus õppima Hiiumaa Ametikoolis väikesadama spetsialistiks. “Olen õnnelik võimaluse eest asuda otseselt panustama Hiiumaa arengusse ja perspektiivi, et see eriliselt kaunis ja meeldejääva kontuuriga saar maailma kaardil veel kaugemale paistaks,” ütleb Kadri Tasa.Hiiumaa turismiklaster on ellu kutsutud Hiiumaa turismiasjaliste ühiste eesmärkide saavutamiseks, sh kompetentsi ja ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Turismiklastri ühistegevusteks on mh ettevõtete ülene sihtkohaturundus ja Hiiumaa mainekujundus, kampaaniad kliendirühmadele, kelleni jõudmine üksi on kulukas või keerukas; koolitused, kogemuste vahetamise üritused ja õppe­reisid; lobitöö ja klastri­liikmete huvide esindamine suhtluses ametiasutuste ja riigiettevõtetega; muud projektid, mida üksi on keeruline või ebamõistlik teha.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

