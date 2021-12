Töötajaid võib leida tuttavate hulgast ja hüvesid pakkudes

Tihti valmistab personali leidmine ettevõtete-asutuste juhtidele peavalu, kuid näiteks Coop Hiiumaa kauplused leidsid eelmise aasta jooksul lausa 13 uut töötajat.Vastuseks küsimusele, kuivõrd puudutab tööjõuvajaduse-­puuduse probleem ligi saja töötajaga Hiiumaa Tarbijate Ühistut, vastas juhataja Kaja Antons, et kauplustel on läinud päris hästi, sest tööjõuliikumine on minimaalne ning täitmist vajavad ametikohad leiavad töökäed suhteliselt ruttu. Suur hüpe – 13 töötaja lisandumine – leidis aset juunikuus, mil avati uus Käina Coop Konsum ja Ehituskeskus.Kaja Antonsi sõnul on personaliotsingul oma roll kaupluste juhatajatel, kes tunnevad piirkonna inimesi ning vaba töökoha tekkel oskavad tihti ilma avaliku otsimisprotsessi läbimiseta teha otsepakkumisi sobilikele kandidaatidele.Antons, kes juhib ka umbes 50 aastaringse töötajaga osaühingut Hiiumaa Köök ja Pagar, ütles, et ettevõtte tootmismahud erinevad kõrg- ja madalhooajal pea kahekordselt ning seetõttu on ka kuu lõikes tööjõu vajadus väga erinev. “Sarnaselt paljude toitlustusettevõtetega vajame suveperioodiks lisaks põhikoosseisule kümmekond lisa­töötajat, et oleksime võimelised ka aasta suurimad tellimused täitma,” tõi ta näite.Seoses uude aastasse planeeritud kulinaaria- ja kondiitri­ruumide laiendamisega otsib ettevõte juba praegu lisa põhikoosseisu töötajate hulka, et laienemistööde lõppedes oleks vajalik isikkoosseis tagatud ning töövõtted selgeks saanud.Kui aastataguse ajaga võrreldes töötab ettevõttes praegu üks inimene rohkem, siis nüüd saab seal koheselt tööle asuda viis kätepaari erinevatel ametikohtadel. Eelnevat kogemust toidutootmises ei pea olema ning vajalik väljaõpe tagatakse, kaugemalt tööle tulijatele kompenseeritakse transpordikulud. Lisaks pakub ettevõte tööriietuse ja jalanõud, võimaldab soodsat lõunasööki, koolitustel osalemist ja õppepuhkust ning näiteks sünnipäevade ja tööjuubelite tähistamist, ühisüritusi, väljasõite koos peredega, tervise edendamise toetust, laste koolimineku toetust ja jõulupreemiat.KATI KUKK

