Tööstuse 12 saab korda ühistu algatusel

Poole sajandi vanune Kõrgessaare kortermaja tehakse korda majaomanike algatusel ja panga­laenuga, konsultantide nõu­annetest oli kasu niipalju, et KredExi abist loobuti kohe.Kõrgessaare alevikus Tööstuse tee 12 asuva kortermaja juures käib praegu ehitustöö. Oktoobrikuust on maja ümbritsetud tellingutest, mis omakorda kilesse pakitud. Hoonel ilutseb silt, et töid teeb OÜ Viispluss Fassaadid.Kolmekorruselises kolme trepikoja ja 18 korteriga hoones, mis ehitatud 1975. aastal ehk 46 aastat tagasi, on elanikud püsivalt sees 15 korteris.Korteriühistu juhatuse liige Kersti Remmelg vastas ajakirjaniku päringule, et maja soojustamise, fassaadi uuendamise ja sokli soojustamise võtsid majaelanikud ette pangalaenu toel ning KredExi abi ei kasutatud.Ühistu juhatuse liige Siim Samuel rääkis, et käisid Viskoosa Tervisemajas kuulamas üht loengut, kus kortermajade korrastamise võimalustest KredExi toel räägiti. “Mõte oli meil enne juba, aga lootsime saada selgust sealt just sellele, mis võimalused meil KredExiga oleks, aga KredExi nõudmised olid suured – ühine kütte­süsteem, uued aknad jne ja meil kõigil on juba raha makstud oma küttelahenduste eest. Ühesõnaga loobusime sellest kohe,” selgitas Samuel.Kuupäeva, millal maja soojustustööd tehtud võiks saada, Samuel veel välja käia ei tahtnud. Ütles vaid, et see sõltub suurel määral ilmast.KredExi korterelamute meetmest toetust saanute nimekirjadest ei leia siiski ühtegi Hiiumaa kortermaja.Valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et üheks põhjuseks on ehitus­hindade kiire kasv. Ta tõi näiteks ühe Pae tänava kortermaja, mille küsitud hinnapakkumine kujunes väga kõrgeks.Sellegipoolest oli valla idee, palgata KredExi korteri­ühistute meetmete nõustamiseks kaks konsultanti, tema hinnangul hea mõte, kuna inimesed said infot, kuidas kortermaja korrastamine koos ette võtta.“Üks konsultante, Tarmo Seliste tegi korteriühistute küsitluse ja sellest selgus, et kõige suurem oli info­vajadus,” ütles Pihlak.Tema sõnul helistatakse konsultantidele Tarmo Selistele ja Aare Vabamägile ning küsitakse nõu ka nüüd veel kui kolmekuuline projekt ja nende lepingud vallaga lõppenud.Teine argument, mis tema sõnul valla ettevõtmise edukust tõestab, on see, et hiidlaste eeskujul loodi nii Hiiumaa arenduskeskuses kui Eesti teisteski arenduskeskustes KredExi korteriühistute meetmete nõustaja töökoht.Hiiumaal on konsultandiks Ilmi Aksli, kes Hiiu Lehele ütles, et peagi on avanemas KredExi uued toetusmeetmed ja ka Hiiumaa korteriühistutel avaneb taas võimalus toetust taotleda. “Üks ühistu on juba huvi tundnud,” lisas Ilmi Aksli.

Sildid: fassaadi uuendamine, konsultandid, kortermaja, soojustamine