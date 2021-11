Tippkorvpallurid andsid uues Hiiumaa spordikeskuses vahva etenduse

Välbi kaugvise tagas Avis Utilitas Rapla meeskonnale Superkarika veerandfinaali teises mängus napi võidu BC Kalev/­Cramo üle.Avis Utilitas Rapla otsustas karikasarja kodumängu viia veidi rohkem kui aasta jooksul valmis ehitatud uude Hiiumaa spordikeskusesse Kärdlasse. Pealtvaatajad täitsid tribüünid juba paarkümmend minutit enne matši algust ja kibelesid kaasa elama uhke spordirajatise avamise puhul korraldatud mängule, mis kujunes viimase sekundini kaasa­kiskuvaks.Mängu lõpuni jäi veidi rohkem kui kolm minutit, kui rünnakute lõpetamise enda kanda võtnud JeQuan Lewisevise suurendas kalevlaste edu viiele punktile, 66:61. Rap­la fännid põristasid kõvasti trummi ja karjusid hääle kähedaks, kui nii Tom Kaldre kui ka Ričards Vanags sopsasid kahepunktiviske.Lewis lõi taas teravust ja teenis kaks vabaviset, mida ka punktideks sopsas. Rapla­laste leeris oli tulemuslik Markus Ruubel. Kui Marcis Vitolsi vabavisked ei tabanud, avanes kuumaks köetud publikul võimalus imetleda Avis Utilitas Rapla viimast võiduponnistust.Peatreener Lluis Rieralt hooaja algusest saadik mängu­minuteid saanud Välb otsis kaaslast, kellele sööta. Sekundid tiksusid armutult, siis saatis eelmisel kolmel viskel eksinud noormängija palli kaare tagant korvi. 70:68! Järelejäänud sajandike jooksul jõudsid kalevlased palli audist välja sööta ja juba kõlaski lõpuvile.Sven Kaldre tõi võitjatele 20 ja Lewis kaotajatele 19 punkti. Nii Sven Kaldre kui ka Tom Kaldre andsid 5 resultatiivset söötu.Jamaure Gregg panustas Rapla meeskonna kontosse 10 lauapalli, Vanags 14 punkti ja 8 laua­palli. BC Kalev/Cramol tegi taas kaasa keskmängija Kamari Murphy, kes on paranenud 1. oktoobril Paf Eesti – Läti korvpalliliiga mängus saadud peapõrutusest.Hiiumaal treenerist isa Mati Kiiveri käe all korvpalluriks sirgunud Avis Utilitas Rapla tagamängija Martin Paasoja embas Välbi võiduviske puhul.“Saime aru, et karikavõistluste Final Fouri oli pärast 31punktilist kaotust ava­mängus võimatu jõuda, aga eesmärk oli mäng võita ja saime hakkama,” ütles Paasoja.Kärdlasse toodud kohtumine õigustas nii Rapla meeskonna kui ka fännide lootusi.Paasoja sõnul oli võit kingitus tema kodupaiga inimestele, Hiiumaa spordikeskuse ehitamise eestvedajatele, korvpalli toetajatele, meeskonnale ja samuti talle endale.Enne lahtiviset tänas Avis Utilitas Rapla mänedžer Jaak Karp kaht meest. Kõige­pealt kutsus ta väljaku keskele Kristjan Voolaidi, kes oli Paasoja treeningukaaslane juba koolipoisina ja hiljem ka Rapla meeskonnas. Seejärel avaldas Karp meeskonna võistlussärki kinkides tunnustust Mati Kiiverile, kes 21 aastat tagasi alustas 15 esimese ja teise klassi poisi kasvatamist spordimeesteks.“Tegelesime kasvueas eri spordialadega,” meenutas Paasoja isa juhendatud treeninguid. Poisid mängisidjalgpalli, harjutasid kerge­jõustikualasid, suusatasid, käisid rattamatkadel. Korvpall oli Martinile kõige südame­lähedasem ja korvpall toob siiani leiva lauale, aga teiste spordialade harrastamine tegi teda kiiremaks, vastupidavamaks ja sitkemaks.Möödunud sügisel Hispaania klubis oleku ajal saadud jalavigastusest on Paasoja paranenud, kuid ta pidas õigemaks veel väljakule naasmist edasi lükata. Hiidlased olid aga tänulikud, et tema kodumeeskond ja BC Kalev/Cramo saarele suurt korvpalli näitama sõitsid.

ANDRUS NILK

basket.ee

Sildid: Hiiumaa spordikeskus, kaugvise, kodumäng, lahtivise