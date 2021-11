Sõru sadamas algasid uuendustööd

Sõru sadamas algasid kokku ligi miljon eurot maksvad uuendus­tööd, mis tahetakse valmis saada kahe saare vahelist autodevoogu ja suvist väikelaevaliiklust häiri­mata.ASi Saarte Liinid Sõru parvlaevasadamas alustati eelmisel nädalal kanali süvendamisega. Ehitustööde käigus uuendatakse ka kailiini seni rekonstrueeritud osast põhja­suunas ehk maismaa poole, kus asub kolmas kai.Sõru sadama direktor Riho Sõrmus ütles, et kai number 3 on eraldi asuv kai ja selle kohal kanalis toimuv süvendus ei takista mitte kuidagi parvlaevaliiklust, kuna parvlaeva sildumiskoht on juba varem rekonstrueeritud kail number 1, kus on ramp.Süvendustööd on planeeritud lõpetada aprilliks 2022. Suuremamahulised betooni- ja sellele eelnevad kaevetööd plaanitakse Sõrmuse sõnul lõpetada jaanipäevaks, et mitte kitsendada suvisel hooajal praamile peale- ja mahasõidu­radasid.Riigihangete registris avaldatud hanke kirjelduse järgi on Sõru sadama kai number 3amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. Kai katend on osaliselt sisse varisenud, kuna toimub kai täitepinnase erosioon läbi puitpostidest/kärgkastidest rajatud kaiseina ja kaikonstruktsioonide.Selleks, et tagada sadamas seisukohad vähemalt kümnele alusele, pikendatakse praegu 45 meetri pikkust kaid nii, et selle kogupikkus ulatub tööde järel 72 meetrini. Kaile ehitatakse vee- ja elektri­varustuspunktid.Lisaks kaiesise akvatooriumi süvendustöödele kuulub tööde mahtu ka tööprojektide koostamine. Saarte Liinid tellis töö ettevõttelt Insenerehituse AS. Lepingu maksumus on ligi 547 000 eurot ilma käibemaksuta ja lõpptähtaeg tuleva aasta oktoobri lõpus.Lisaks algavad detsembris ka valla sihtasutuse Hiiumaa Sadamad hallata oleva Sõru väikelaevasadama laiendamise esimese etapi tööd. Sealgi on esimesena kavas süvendamine.Sihtasutuse juht Liina Härm ütles, et kummagi sadama tööjärjega hoitakse vastastikku üksteist kursis. Väljakaevatava pinnase ladustusala on ühine, koostööd tehakse nii mahtude kui vedude ja paigutuse puhul. Ta rõhutas, et süvendusalade piirid lähevad kanali keskel kokku ja see üleminek peab olema korralikult tehtud.Härmi sõnul on sihtasutuse tingimuseks, et Saarte Liinide sadamas suvel tehtavad tööd ei tohi takistada jahisadama sisse- ja väljasõitu: “Sest meil peab kõik hooaja alguseks valmis olema.”Sõru väikelaevasadamas on töövõtjaks riigihanke võitnud AS Tariston, millega siht­asutus sõlmis ehituslepingu 30. juulil. Tööde maksumuseks on 444 000 eurot ilma käibemaksuta ja valmimistähtajaks eeloleva aasta aprilli lõpp.Mõlema sadama ehitustöid rahastatakse Interreg Eesti-Läti programmist.

Sildid: Sõru sadam, süvendamine, uuendustööd, väikelaevasadam