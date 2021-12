Selleks, et talv ei tuleks teedele ootamatult

Juba on käes esimesed miinuskraadid ja Hiiumaal autod libedaga juba kraaviski käinud – kaugel see püsiv lumikategienam. Küsisime Hiiumaa riigiteede uue hooldusfirma Warren Safety hoolde­juhilt Kristjan-Raul Pettinenilt, kuidas nad talveks valmis on.“Esimesed miinuskraadid on juba ammu kohal ja libedus­tõrjega alustatud. Korra oleme teinud ka sahkamist,” vastas Pettinen, kes on nii Hiiu kui Lääne maakonna riigiteede hooldejuht.Talviseks hooajaks on tema sõnul ettevalmistusi tehtud, komplekteeritud meeskond ja tehnika. Praegu on ette­võttel Hiiumaal kuus baasautot, kolm teehöövlit ja kaks traktorit. “Baasauto on sõiduk, mille külge käib lumesahk ja soolapuistur,” selgitas Pettinen. “Lisaks on meie käsutuses väiksemat mõõtu tehnikat, näiteks meeskonnasõidukid jne.”Igapäevases kasutuses olev tehnika paikneb laialiüle Hiiumaa. “Meie hoolde­autosid võib kohata Luguse külas, Suuremõisas, Kärdlas ja ka mujal – enamasti on tehnika töömehe käsutuses ööpäevaringselt ja seda selleks, et reageerimisaeg oleks võimalikult minimaalne,” rääkis hooldejuht.Pettinen kinnitas, et kõik Warren Safety siinsete teehooldusautode juhid on Hiiumaa teedega tuttavad. “Kui mind välja jätta, siis on kõik meie töötajad Hiiumaa inimesed ja mul on ääretul hea meel, et tööd saavad kohalikud inimesed,” lisas ta.Praeguse seisuga on ettevõttel Hiiumaal 12 töötajat, detsembri alguses lisandub veel kolm. “Usume, et see on piisav arv inimesi, et täita korrashoiulepingut kvaliteetselt ja tähtaegselt,” hindas hooldejuht 15 töötajat piisavaks.Kontoriruumid on ettevõttel Kärdlas ja Kassari lähedal Puulaius. Loomisel on väike remondibaas Lõpe külla, lisaks on Warren Safety rentinud ühe hoone Kärdlas, kus hoitakse ettevõtte remondi­tehnikat.Pettinen ütles, et mitmed nende masinad on uued ja garantiiperioodil peab sõidukeid hooldama nende margiesinduses, aga väiksemaid remonte saab kindlasti Hiiumaal teha. “Oleme leidnud kohalike ettevõtete seast endale juba ka mitmed head koostööpartnerid, kes aitavad meid pisiremondi tegemisel nagu õlivahetus, keevitused, varuosade tellimine, rehvivahetused,” rääkis hooldejuht. “Tänapäeva tehnika sisaldab igasuguseid kiipe ja arvuteid, seega kõike kahjuks Hiiumaal parandada ei saa. Muretsemiseks ei ole põhjust, tehnikat meil jagub, tee seisundinõuded saavad tagatud ja vajadusel saame kaasata tehnikat mandrilt.”Talveks vajalik sool on varem saarele toodud, varutud on ka soolaliiva erakorralise libeduse tõrjeks. Teedel, kus ei ole paigaldatud statsionaarseid tähisposte, (need on need helkuriga valged postid teeservas), ja teedel, mille aasta keskmine liiklussagedus on rohkem kui 100 autot ööpäevas, on teehooldaja tähistanud kurvilised teelõigud, truubid, lumekoristust segavad takistused ja muud sarnased kohad markiiridega. Selgituseks, et need on need helkurribaga varustatud peened punased kepikesed teeäärtes.“Võib öelda, et iga algus on raske ja vajab kohanemist,” nentis Pettinen. “See ei ole vabandus, kuid elu on näidanud, et nii see on. Kohanemine võtab aega, eriti Hiiumaal, kus traditsioonid on tugevad, kõik tunnevad kõiki ja info levib kiirelt.”Pettinen selgitas, mida ta kohanemise all silmas peab. Üldisest erinevate liiklus- ja ilmastikuoludega lõikude väljaselgitamist; tutvumist seni tehtud teehoolde võimalike eripäradega; ülevaate saamist elanike seni kujunenud harjumustest ja ootustest teehooldajale ja tee hoolde suhtes. “Mõistva suhte loomine,” võttis ta loetelu kokku.Veel lisas ta tööle võetud töötajate senise kogemuse ja töövõtete sobiva rakendamise; inimeste eluoluliste vajadustega arvestamise, seda nii oma töötajate kui võimaluste piires ka elanike vaates. Samuti tehnika ja vajadustele vastava baasi kindlustamise, aga ka harjumise mõnevõrra uuendatud korrashoiulepingu tingimustega.“Meie meeskond on valves 24/7 ja jälgib ööpäevaringselt ilmaprognoose,” lubas hoolde­juht. “Kahjuks peab ka sel aastal tõdema, et talvised teeolud tulevad liiklejatele ootamatult. Talverehvide vahetus jäetakse viimasele minutile ja suvistest juhtimis­võtetest ei ole liiklejad valmis veel loobuma. Vähemalt ühe õnnetuse puhul võime välja tuua, et kahjuks lõppes suve­rehvidega liiklemine sõidukijuhi jaoks kraavis.”

Millal teie masinad välja sõidavad ja kui kiiresti teed lumest puhtaks saavad?

Kristjan-Raul Pettinen: Valves olev meister jälgib tee-ja ilmaolusid ning vajadusel saadab välja talihoolde­masinad. Pideva lumetõrjega tuleb alustada hiljemalt poole vastava seisunditaseme lumekihi kriitilise paksuse saavutamisel. Lumekihi paksust teel saab hinnata tee­ilmajaamade andmete põhjal või paikvaatlusel. Ennetavat sahkamist lumesaju korral paraku teha ei saa.

Teehooldaja lähtub lume-ja libedustõrje teostamisel teele kehtestatud seisundinõudest. Mida kõrgem on tee seisunditase (ST), seda kiiremini peab tee saama soolatatud ja sahatud. Seisundi­taseme määramisel lähtub teeomanik aasta keskmisest liiklussagedusest. Hiiumaal on kõige kõrgem seisundi­tase ST3 kehtestatud Kärdla linnas. Suurematel teedel: Heltermaa-Kärdla-Luidja, Suuremõisa-Käina-Emmaste, Kärdla-Käina jt on kehtestatud seisundi­tase ST2. Väiksema liiklus­sagedusega teedel kehtib talvine seisundi­tase ST1.

Ajad, mille jooksul tee­hooldaja peab oma tööga hakkama saama, on järgnevad: ST3 puhul on aeg lume ja lörtsi eemaldamiseks sõiduteelt 4 tundi, ST2 puhul 8 tundi ning ST1 puhul 12 tundi. Rohkem infot teede hoolduse kohta leiab veebilehelt transpordiamet.ee

Millal ja kus tehakse libedusetõrjet?

Libedusetõrje on teepinna nõutava haardeteguri tagamiseks teepinnale kloriidide, abrasiivmaterjalide (liiv, peenkillustik vm selleks sobiv materjal) või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamine. Aeg nõutava haardeteguri tagamiseks on ST3 puhul 4 tundi; ST2 puhul 8 tundi ja ST1 puhul 12 tundi.

Varem teadsime, kellele helistada, kui tee oli umbes või väga libe – teemeistrid olid tuttavad ja nende mobiilinumbrid teada. Kellele nüüd helistada tuleks, kui häda käes?

Kõige operatiivsemalt liigub info läbi infotelefoni 1247, kust teade edastatakse viivitamatult (sõnumina) valvetöötajale. Sellele telefonile saab liikleja jätta info tee seisu­korra, hukkunud looma või mõne muu asjaolu kohta. Kes aga soovib otse meile kirjutada, siis meie meiliaadress on hiiuhoole@warren.ee

Pakkusite järgmisest pakkujast odavama hinna ja selgitasite kokkuhoidu sellega, et suurt n-ö baasi ettevõte Hiiumaale ei raja. Kuidas kindlustate, et teehooldus­mehi ja -masinaid oleks piisavalt ja hoolde kvaliteet ei kannataks?

Kokku oli pakkujaid kuus. Parima pakkumise tegi OÜ Warren Safety 808 886,31+KM, teiseks jäi AS Tariston pakkumine 894 465,83+KM. Lisaks [aasta]hinnale jagati hankel väärtuspunkte tehnika vanuse, koguse ja teemeistrite kogemuse eest. OÜ Warren Safety’il on arvestatav hooldekogemus:

2013. aastast teeme teehoolet Rapla maakonnas, alates 2016 oleme teehoolda­jad Lääne maakonnas. Oleme kindlad, et suudame ka seekord lepingut täita kvaliteetselt.

Küsis HARDA ROOSNA

