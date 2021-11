Ragne Rüütelmaa esmateost esitab viis koori

Erakogu

Hiiumaal kuuleb koore harva esinemas, aga laupäeval astub ühel kontserdil üles lausa viis koori korraga ning kuulda saab teost, mida varem pole esitatud.Homme õhtul, kui Käina huvi- ja kultuurikeskuse saalis kõlab Ragne Rüütelmaa (28) teos “IIU ELU”, on tegemist kolmekordselt erilise muusika­sündmusega – lisaks uuele kooriteosele ning eba­tavalisele esitajate koosseisule on kontsert ühtlasi dirigeerimis­eksamiks.“Kontsert paneb punkti minu pikale õppimise tee­konnale koorijuhina Georg Otsa nimelises Tallinna Muusika­koolis ning samuti teen sellega sügava kummarduse oma imelistele õpetajatele, eeskätt õpetaja Ksenija Grabovale, kes on mind sellel teekonnal väga palju toetanud,” rääkis Rüütelmaa kontserdi eel.Koori dirigeerimise eriala õpetaja Grabova julgustas noort koorijuhti tegelema ka heliloominguga ja valmis kirjutama koorilaulude tsükli. “Ta kinnitas mulle, et on õige aeg oma mõtted teostada,” meenutas Rüütelmaa umbes aastatagust aega, kui tal koorijuhtimise kõrval kerkis soov koorile laule luua. See tahtmine sai alguse esimese koroonalaine ajal, mil ta kevadest suveni viibis oma sünni- ja üleskasvamise maal – Hiiumaal – ning avastas enda jaoks “Hiiu luule raamatu”. Saunamajas raamatut lehitsedes hakkasid luuletused lauludeks muutuma.“Minu jaoks kõlab sellest muusikast hiiu inimeste elu ja olemust, on humoorikamat ja enese sisse vaatavat poolt ning saare ilusat loodust,” kirjeldas Rüütelmaa laulutsükli sisu. Osa luulet on kirjutanud Hiiumaal elanud autorid, osa suvitajad, osal polegi autorit, vaid teada on kihelkond, kus see loodi.Erinevatele kooriliikidele mõeldud kooritsükkel koosneb kaheksast laulust. Esimese laulu pealkiri on “Mehed merel”, sõnad JegardKõmmuselt. Järgnevad “Üle läve lendlev Ave” Ott Arderi tekstile ning kaks Ernst Enno tekstiga laulu, “Rõõm teeb taeva taga tuld” ning “Enese ette”. Laulu “Uni” sõnad pärinevad rahvaluulest, nagu ka “Laula, kuni elad” ning “Liiri-Lõõri”. Lõpulauluks kõlab “Hiidlane, loula!”, teksti autor Elmar Vrager.Rüütelmaa sõnul kujutas ta algusest peale laulmas koore, mida ise peadirigendina juhatab. Kuni selle sügiseni oli tal neid kolm – Käina Naiskoor, mis kasvas välja kaks aastat tagasi oma tegevuse lõpetanud Hiiula koorist, Rae segakoor Heliand, mis on suur harrastuskoor, ning n-ö projekti­koor Laulupidur, kus käib koos laulmas tudengi­põlves kujunenud sõpruskond.Oktoobrikuust alates, ühe kuu on Rüütelmaa koos Helje Ugamiga juhatanud Käina huvi- ja kultuurikeskuse mudilas­koori. Selles laulavad Käina ja Emmaste lapsed, kellele see kontsert on esimene ülesastumine.Samuti esineb laupäevasel kontserdil Ragne Rüütelmaa dirigeerimisel Kärdla kammer­koor, mille pea­dirigendiks on Raili Kaibald. Ühes Rae segakooriga Heliand kantakse ette kooritsükli kaks esimest osa ning ühendkooris, koos kõigi osalevate kooridega tsükli viimane laul.“Mulle väga meeldib koori­muusika ja eriti südantsoojendav on esitada enda loomingut koos oma kooride ja heade kaaslastega,” sõnas Rüütelmaa, kellest sai koorimuusika austaja suuresti tänu tuntud koorijuht Raul Talmarile.Talmar on kaastegev ka Käina kontserdil, kus ta loeb vahetekste, mis laule omavahel seovad.“Kuigi laulud on erineva sisuga ja neid esitavad erinevad koorid, on “IIU ELU” kokku üks terviklik teos,” rõhutas dirigent.Koore saadavad Madis Kukk hammondil, Ariel Marksalu klaveril ja Ingel Mättas viiulil.Kontsert algab laupäeval, 13. novembril kell 19 Käina huvi- ja kultuurikeskuses.

Sildid: dirigeerimine, IIU ELU, muusikasündmus