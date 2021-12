Priiuse pööripäev

Riigikogu juhatus, Eesti Muinsuskaitse selts ja Eesti Lipu selts kutsuvad tähistama omariikluse põlistumise tänupäeva ja heiskama sel puhul riigilipud.

“30. november on Eesti Vabariigi priiuse pööripäev, sest just siis saavad meie riigi vabaduse- ja vangipõlv ühepikkuseks,” ütles Riigikogu esimees Jüri Ratas. “See tähendab, et iseseisva riigina oldud päevi ja okupeerituna oldud päevi on 104 aasta jooksul olnud võrdselt sama palju.” Riigikogu esimees kutsus juhatuse nimel üles kaunistama kõik majad sinimustvalgega, rõhutades, et sellest päevast edasi on meie riik kestnud iseseisvana rohkem päevi, kui oleme elanud erinevate okupatsioonide all.

Riigikogu juhatuse nimel tegi ta ettepaneku heisata omariikluse põlistumise tänupäeva puhul riigilipud 30. novembri päikesetõusul ja langetada need päikeseloojangul.

HIIU LEHT

Sildid: omariikluse põlistumise tänupäev, riigilipp