President: HOKi tegutsemistuhin oli suur

Tiina Koit

Hiiumaa Orienteerujate klubi president Eda Tärk võtab kokku orienteerumis­spordi juubeliaasta, tõdedes, et tööd oli palju ja pidev tegutsemine leevendas isiklikku leinagi.: Juubeliaasta möödus Hiiumaa orienteerujatel suure tegutsemistuhinaga ja jääb meelde suurepäraste sportlike tulemustega. Orienteerumissport Hiiumaal sai 60aastaseks, orienteerumis­neljapäevakutel oli käsil 45. hooaeg, korraldasime 60. Hiiumaa karikavõistlused orienteerumises, kus oli 165 osalejat, ja Eesti koolinoorte meistrivõistlused valikorienteerumises, andsime välja väikese raamatu “60 aastat orienteerumissporti Hiiumaal”, Eesti meistrivõistlustelt toodi Hiiumaale 31 medalit, noored kuulusid Eesti noorte­koondisesse, andsime välja uue Kapasto ja uuendatud Kaleste-Kõpu maastikega kaardid. Niisiis superaasta.Aprillis-mai algul said kõik spordisõbrad kolmel korral läbida püsiradasid, mis osutusid populaarseteks. Orienteerumis­neljapäevakutega saime alustada 6. mail Paladel, 7.mail orienteerusid Palade kooli õpilased kehalise kasvatuse tundide ajal. Kokku toimus 20 päevakut erinevatel Hiiumaa maastikel. Keskmiselt oli iga kord stardis 67 huvilist. Hooaja algul kuulutasAS Sportland, et premeerib kõiki, kes stardivad kõikidel päevakutel, jooksujalanõudega. See oli stiimuliks kuueteistkümnele orienteerujale ja nii olid iga kord stardis Anne Jaakson, Tõno, Kalju ja Markus Tammeveski, Marta Maripuu, Mia ja Joosep Esta, Annela Orr, Ene Leht, Toomas Mast, Ave ja Helisa Tartu, Anne Luukas, Markus ja Martin Markus, Eda Tärk.Minu meelest oli see kummaline käsitlus. Väide, et tallatakse metsa suured rajad, ei pea Eestis küll paika. Mida teha siis metsas olevate loomaradadega? Soomes Jukolan Viesti teatevõistlusel ja Rootsis viiepäevasel võistlusel on osavõtjaid 10 000 ja rohkem, siiani pole probleeme olnud. Eestis on suurematel võistlustel metsas kuni 300 inimest. Orienteerumine on ala, kus inimesed saavad tulla metsa, viibida aktiivselt looduses. Tänapäeval on see eriti oluline just noortele. Tänuväärne on, et õpetajad ja lapsevanemad tulevad lastega päevakutele. Tore, et Anu ja Elo Saue treeneritena, Tanel Esta, Hannela Tartu, Kalli Samorodni ja Märt Kesküla Kärdlast,Tiina Koit ja Regina Paulus Emmastest, Anne Luukas ja Aiki Maivel Paladelt, Kalju Tammeveski ja Alar Viilukas Käinast leiavad aega ja tahtmist lastega orienteerumispäevakutele tulla. Selle juures ei ole peamine võistlusmoment, vaid lastega looduses olemine. Kohtasin suvel metsas Anne Luukast koos lastega. Nad rääkisid metsas elavatest loomadest ja nähtud taimedest. Paljud, kes kooliajal orienteerumas käisid, pole selle ala juurde jäänud, kuid on aktiivsed tervisesportlased, osaledes koos lastega rahvajooksudel, mängides kettagolfi jne. Ka RMK ja sealhulgas Üllar Soonikuga on meil tore koostöö olnud. Oleme käinud metsa ja randasid koristamas, metsa istutamas. Üllar kutsus meid ka järgmisel kevadel metsa istutama. Väga hea meel on mul perekond Ellerite üle, kes said Eesti Olümpiakomitee tunnustuse kui 2021. aastal sportlikuim pere maakonnas.Samuti väga hästi. Startis 99 koolinoort 23 Eestimaa koolist. Ilm oli väga ilus, kena võistluskeskus Randmäe puhke­talus, rajameistri Tanel Esta suurepärane töö ja asjatundlikud korraldajad. Eesti orienteerumise suur­kuju Nikolai Järveoja kiidu­sõnad meile ilusa võistluse eest olid meile suureks rõõmuks.Väga toimekalt. Aasta alguses koostasin raamatu “60 aastat orienteerumis­sporti Hiiumaal”. Siis valmistasin ette orienteerumis­neljapäevakute hooaja. Ise tegin neljal korral päevakute rajad. Lembit Saueri ideede põhjal koostasin augusti alguses näituse “Naised Hiiumaa spordis”, koos korraldasime Anne Golubi mälestus­võistluse. Kärdla pensio­näridele aitasin korraldada Boris Lehtlaani kontserdi. Septembris tegime 60. karikavõistlused ja Eesti koolinoorte meistrivõistlused, Hiiumaa eelkoolilaste orienteerumise Kärdla laululava juures ning novembris teen isadepäeval orienteerumismängu Emmaste lasteaiaperele. Mul on hea meel, et toredate abilistega nagu Tanel Esta, Ave Tartu, Marina Väljas, Anu ja Elo Saue, Kustu Künnapas, Maiu Toomemäe, Siiri Talts jt, hoiame üheskoos Hiiumaa orienteerumise traditsioone. Seda kõike teeme vabatahtlikena. Minu peres oli augustis ootamatu kurb sündmus, lahkus mu vend, aga tegutsemine aitas siis mõtteid mujale viia.

