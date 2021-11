Perekond Eller: Liikumine on tervis!

KRISLYN KROON

ERAKOGU

Tänavuse Hiiumaa tublima spordipere tiitli teeninud ­Ellerid käivad igal vabal hetkel koos perega orienteerumas, suusatamas, sõidavad slaalomit või osalevad võistlustel ja sportlikel üritustel.Kohtume Mart Elleri (49) ja Marina Väljasega (44) nende perefirmas Relle poes. Mart ei saagi klientide pideva voolu tõttu leti tagant ära, nii räägime Marinaga, sest ka nädalavahetusel on neil töid-tegemisi küllalt.Marina ütles, et nad on ise Mardiga kogu elu sporti teinud. Tema lemmikala on võrkpall, mille algteadmised õpetas selgeks treener Siiri Sülla. “See võrkpall ongi minu suur armastus,” õhkab Marina. Täiskasvanueas lisandus tema hobidele tennise­mäng ning tänu lastele käivad nad ka perega orienteerumas. “Tööl on küll palju liikumist, aga enim väsitab suhtlemine,” nentis Marina. “Õhtul trennis saabki pea tühjaks! Teeme ise mõõdukalt, lapsed rassivad rohkem.”Mart Eller treenis kooliajal Toivo Pruuli käe all ja nüüd on pere liikumisharjumused ka tema päeva osa.“Orienteerumisnelja­päevakud ongi pereüritused, kui lund on, siis suusatame Palukülas,” rääkis Marina. Pärast koju sõites käib autos elav arutelu, milline oli rada, kuidas keegi punkte võttis või kui palju ringe jõudis suusatades teha. Samuti harrastavad nad perega mäesuusatamist. “Slaalomis olen “tagumises reas”, sest kui tüdrukud sõidavad mäest alla nõks-nõks end kiirelt keerates, siis mina laskun mõõdukalt ja sujuvalt,” selgitas Marina. “Kasutame kõiki võimalusi, mida treenimiseks pakutakse.”Marina ja Mart võtsid tütred Marta ja Maria igale poole kaasa juba väiksena. Nii suusatasid nende lapsed juba enne kooli. “Paluküla rajal panime nad suuskadele, ise sõitsime ees ja selgitasime, et varsti tuleb emme tagasi ja issi ka. Nii nad siis sõitsid oma ringi ja ootasid ema-isa möödasõitu. “Sõitsime siis mõlemad mitmeid ringe, kuni lapsed ühe tiiru ära tegid.”Kogu au sportlike tütarde üle Marina endale ja Mardile ei võta – palju on mõjutanud ka nende treenerid.Marta Eller (21) valis kerge­jõustiku ja treenis Toivo Pruuli juhendamisel. Maria Eller (16) läks Anu Saue kutse peale juba esimeses klassis orienteeruma. “Läks ja jäi, sest tal olid toredad trennikaaslased ja treener, hiljem juhendas teda Elo Saue.”Ema sõnul on Marta ja Maria jõudnud nii õppida, trennis käia kui ka Tiina tantsustuudios tantsida. “Ma pole kunagi pidanud neid taga ajama, et mine trenni, nad ise on tahtnud!”Tüdrukud on nüüdseks Hiiumaalt mõlemad mandrile õppima läinud. Marta tee viis Tartu Ülikooli, kus ta õpib arstiks. “Tema treenib oma tervise jaoks, käib orienteerumas, suusatamas,” lisas ema.Maria siirdus pärast põhikooli lõpetamist õppima Audentese spordigümnaasiumi Otepääl ja tema treenib iga päev.Vanemate kinnitusel on tüdrukud aga hingelt ikka hiidlased, sest kui on kohalikud võistlused või tarvis Hiiumaa valda esindada, on nad alati kohal.Ellerid tunnevad siirast heameelt uue Hiiumaa spordikeskuse avamise üle. “Millised võimalused mängida nii võrk- kui korvpalli, siis veel rajad kergejõustiku tarbeks ja tenniseväljakud!”Marina ütleb, et ei rõõmusta ainult oma lemmikharrastuste, tennise mänguvõimaluste paranemise üle, tal on hea meel, et kõik harrastajad saavad nüüd väga heades tingimustes sportida.Rõõmu teeb ka Paluküla valgustatud suusarada, kus talvel isegi kunstlund teha saab.“Kes vähegi tahab, sellel on nüüd suurepärased võimalused treenida,” võttis ta räägitu kokku ja lisas oma pere põhimõtte – liikumisharjumus on ju sinu enda tervise tagatis.

HELJA KAPTEIN

Eesti Olümpiakomitee tunnustas 15 Eestimaa sportlikku perekonda, kelle valisid välja maakondade spordiliidud. Hiiumaalt pälvis EOK tunnustuse perekond Eller, keda esitles Hiiumaa spordiliit nii: “Isa Mardi, ema Marina, laste Marta ja Maria – meelisala on orienteerumine, pereema Marina on Hiiumaa orienteerujate klubi juhatuse liige. Marta tegeleb lisaks ka kergejõustikuga ning ta on kohtunikuna ametis nii Eesti kui rahvusvahelistel võistlustel. Maria on orienteerumises Eesti koondise liige ning tänavu tunnustati teda Kärdla kooli parima sportlase tiitliga, kirjutati esitluses.

EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kelle kõik liikmed tegelevad aktiivselt liikumisharrastusega. “Meie eesmärk on, et enamik eestimaalasi tegeleks korrapärase liikumisharrastusega ning meie külalised on oma elustiiliga paljudele eeskujuks. Nende jaoks on liikumine ja sportimine igapäevaelu lahutamatu osa, mis liidab perekonda ning aitab huvitavalt, kasulikult ja kvaliteetselt vaba aega sisustada.”

Sportlikud pered said koos tunnustusega Eesti Olümpia­komiteelt preemiaks Tallinn International Horse Show piletid koos ööbimisega Hilton Tallinn Park hotellis.

Allikas: EOK

Sildid: Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa sportlik perekond, orienteeruine