Mis saab ühistu Käina kaupluse­hoonest?

Vastab Coop HTÜ juhataja Kaja Antons: “Käina vana kauplusehoone tuleviku puhul on arutusel mitu varianti, mille poolt- ja vastuargumentide kaalumine alles käib. Tõsi on, et ühe võimalusena on kaalutud antud krundile ka ettevõtete töötajatele mõeldud eluruumide rajamist, et seeläbi leevendada kohaliku elamufondi turutõrget, mis on kindlasti probleemiks nendele, kes sooviksid Hiiumaale tööle või elama tulla.Praeguse krundi asukoht aleviku keskel seab omad tingimused ning hoone kasutusele­võtt kui ka uue hoonestuse püstitamine on seotud paljude erinevate tehniliste nüanssidega. Lisaks raha. Seega – lõplikke otsuseid veel ei ole.”Küsis KATI KUKK

Sildid: elamufond, eluruumid, kauplusehoone