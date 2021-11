Miks valisite hoiuraamatu­kogu sümboliks põrguliku Peemoti?

Ega me polegi teda valinud. Tema valis meid ise. Kunstnik Merike Tamm kujundas meile aasta tagasi imetoreda kruusi – kus peal on kaks rida (riiulit) raamatuid, nende vahel prillid, tordilõik, ämblikuvõrgud ja ka must kass. Tellimus oli, et kruusi peaks saama “lugeda”, et inimesed kohvijoomise ajal ei vahiks oma nutiseadmeid. Sellest kruusikujundusest oleme edasi liikunud, kuna see meile väga meeldis. Ja nii on see must kass kolinud ka meie plakatitele jne. Ja siis ühel päeval ütlesin ma kunstnikule, et olen alati tahtnud töötada asutuses, mille sümboliks on õel must kass. Tema ütles: “Peemot?“ Ja nüüd meie järgmisel meenel on Peemot juba – küll mitte otsesõnu, vaid peenelt ja vihjamisi – ära isikustatud.Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: hoiuraamatukogu, kruusikujundus, Peemot, sümbol