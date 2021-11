Miks Käina ringristmikud keskelt nii kõrged on?

ARDO LAANESER

Transpordiameti Emmastes asuval tee-ehitusobjektil on tööd lõpetatud, Käinas ja selle ümbruses on plaanis tööd lõpetada novembrikuu jooksul. Uus asi on ikka ilus asi, aga miks need Käina ringristmikud nii kõrged ja kuplikujulised on, uurisime transpordiametist.Transpordiameti taristu haldamise teenistuse lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla selgitas, et ringristmike keskosade kõrgendamine on tehtud selge eesmärgiga tagada ohutumaid liiklustingimusi: “Keskel otsesuunas nähtavust takistav saar peabki juhile tunduma selge takistusena ehk see lõikab läbi vaatevälja ja annab juhile märku, et kiirust tuleb alandada. Samuti on pimedal ajal juhile paremini nähtav vasakult ringile suunduv sõiduk, sest otsesuunast tulevad sõidukid ei pimesta juhti.” Vaidla lisas, et mõlemad ringristmikud on valgustatud ja ringi keskele külvatakse muru.Vaidla sõnul saavad kõik põhilised tööd eeldatavasti tähtajaks tehtud. “Ka teedeehituses oleme paraku olnud koroonast segatud, järge­mööda on olnud erinevatel alltöövõtjatel probleeme inimeste haigestumisega, samuti üleüldised materjalide tarne­raskused kogu maailmas, on ju ka teedeehitusmaterjalid tulemas erinevatest riikidest,” rääkis ta.Kuna Käina objekti tööd ei ole veel kõik lõpetatud, ei saanud Vaidla tööde täpset lõplikku maksumust öelda, vastavalt lepingule on kogumaksumus kuni 2,9 miljonit eurot.Emmaste tee-ehitus­objekti maksumuseks on u 115 000 eurot. Mõlemal objektil osaleb kaasfinantseerijana Hiiumaa vallavalitsus. Ehitab AS Tariston.“Kas Taristoni kui tööde tegijaga rahul oleme, saab selgeks siis, kui kõik tööd on tehtud ja garantiiaja vastu pidanud, aga seni suuremaid pretensioone töö tegija suhtes ei ole,” märkis Hannes Vaidla.Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: Käina ringristmik, kuplikujuline, ohutus, vaateväli