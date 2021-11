Me hoiame kokku

Kolmapäeval andis Rumeenia suursaadik Călin-Rolo Stoica rumeenia keelest tõlkijale Riina Jesminile üle kõrge riikliku autasu – Rumeenia komandöriordeni “Ustava teenistuse eest”.

Aastatepikkuse tõlketööga rumeenia keelest eesti keelde, on Riina Jesmin teeninud välja selle riigi väga kõrge tunnustuse, millel Rumeenia presidendi Klaus Iohannise allkiri.

Kuid, mis veel tähtsam, ta on aidanud kahel rahval üksteist mõista. Nagu Riina ise ütles, oleme üsna ühesugused – rumeenlased ehk pisut temperamentsemad ja veel külalis­lahkemad.

Laupäeval oli Hiiumaal Poola kaitseatašee Eestis Andrzej Dylong.

Ootamatu oli, et Poola kaitseatašee kuulub Kaitseliidu Hiiumaa malevkonda, kuna tal on siin sõber ja endine ametivend, Roman Lukas.

Meenutagem, et Hiiumaa ja USA saatkonna tihedad sõprussuhted said teoks seetõttu, et ühe saatkonnatöötaja tädi elab Hiiumaal ja külalislahked hiidlased võõrustasid rõõmuga saatkonna töötajaid.

Kuid kokku hoidma peame ka rasketel aegadel. Kaitseminister Kalle Laanet ja sise­minister Kristian Jaani teatasid eile valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on lisaks juba Leedus tegutsevale 17 politseiametnikule lubanud piiri valvamisel abi ka Poolale ja Lätile.

Laanetit tsiteerides: “Kui algul ütles Poola, et tal ei ole midagi vaja peale poliitilise toetuse, siis esmaspäeval küsis Poola meilt siiski ka praktilist abi. Saadame Poolasse inimesi, tehnikat ja kõike seda, mida on Euroopa Liidu välispiiri kaitsmiseks vaja.”

19. november 2021

Sildid: Poola kaitseatašee, Rumeenia komandöriorden, Rumeenia suursaadik, tõlketöö