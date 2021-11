Martinson: Vaktsiine jätkub kõigile soovijaile

Kati Kukk

Haigekassa andmetel on kolmapäevase seisuga Hiiumaal saanud lisa- või tõhustusdoosi 622 soovijat, näiteks kolmapäeval tehti neid 120.“Kõigil, kes soovivad, on võimalus vaktsiini saada,” kinnitas valla spordi- ja tervise­edenduse spetsialist Martina Martinson, kes on Haigekassa kontaktisikuks Hiiumaal ja vastutab siinse vaktsineerimise korralduse eest.Martinson tõdes, et üleskutsed tulla vaktsineerima on tekitanud suure huvi tõhustusdooside vastu, uute piirangute tõttu kerkis huvi ka esimeste ja teiste dooside vastu.COVID-19 kaitsesüste tehakse kõigis kolmes saare perearstikeskuses – Kärdlas, Käinas ja Emmastes. “Soovides vaktsineerida, võtke ühendust oma perearstiga,” ütles Martinson. Perearsti­keskustes jätkub kaitsepookimine ka peale täna, 5. novembril lõppevat kampaaniat.Samuti tehakse vaktsiinisüste Hiiumaa haiglas. Vabad ajad leiab veebilehelt vaktsineeri.ee, kus on info n-ö teiste vaktsineerimispunktide kohta, perearstikeskusi seal kirjas pole. Eile oli haiglal sel lehel pakkuda vabu aegu alles12. novembriks, vaktsiinidest Pfizerit ja Janssenit. Kaitsesüsti saamiseks on vaja registreerida oma soov üleriigilises digiregistratuuris või polikliiniku telefonil 462 2795.Eile vastati sellelt numbrilt, et varem pole haiglal kaitsesüste võimalik teha nii ruumi- kui inimestepuudusel. Kabinetid on hõivatud eriarstide vastuvõttude poolt, sest ka haigeid tuleb ravida ja pole ka muust tööst vabu meedikuid, kes varem kaitsesüste teha saaksid, selgitas vastaja.Martinson ütles, et kui ei õnnestu kätte saada enda pere­arsti või kaitsesüsti ooteaeg tundub liiga pikk, võib pöörduda kõikide teiste Hiiumaa perearstikeskuste poole. Kõik perearstikeskused vaktsineerivad lisaks enda nimistule ka teisi soovijaid, selleks tuleb neile helistada ja broneerida aeg. Haiglal nimistut pole ja Martinsoni sõnul võtavad nad nii ehk naa vastu kõik soovijad.Küsimusele, kas Hiiumaa elanik võib minna vaktsineerima ka mujal asuvatesse vaktsineerimispunktidesse, vastas Martinson, et seda võib teha. Ka vastupidine on võimalik – kui Hiiumaale tulnud mandriinimene tahab kaitsesüsti siin kätte saada.Kui perearstikeskus on pannud vaktsineerida soovija järjekorda ja on lubanud teada anda, millal vaktsiin saabub, aga helistajaga ühendust võetud ei ole, soovitab Martinson võtta ise uuesti perearstiga ühendust täpsema info saamiseks.Vaktsiini saabumisel pere­arstikeskusesse hakkavad pereõed kõiki järjekorras olevaid inimesi läbi helistama, et pakkuda sobivat aega.Samas vahendas Martinson perearstide tänu kõigile, kes nendega ühendust võtnud, et kaitsesüsti saada. Muutus on tema sõnul toimunud – kui vaktsineerimisega alustati, pidid perearstid ise enda nimistu 65+ patsientidele helistama ja neid süstima kutsuma, nüüd pöörduvad nad juba ise, et tõhustusdoosiks aega broneerida.Juhul, kui inimene on liikumis­võimetu ning soovib seetõttu end kodus vaktsineerida, tuleb samuti ühendust võtta enda perearstiga. Tema kirjutab saatekirja koduõele, kes seejärel tuleb koju süsti tegema.Transpordimurega soovitas Martinson pöörduda osavalla sotsiaaltöötaja poole, kes siis kokku lepitud ajal inimese vaktsineerimisele sõidutab.Martinsoni sõnul teeb vaktsiini­keskus perearstidele pakkumise vaktsiinide tarneks ning kui perearstikeskus soovib saada rohkem doose, siis need ka saadetakse. Tarned Hiiumaale toimuvad kolmapäeviti, näiteks sel kolma­päeval saabus Kärdla perearstikeskusesse 402 doosi Pfizer vaktsiini.Haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et praegu on COVID vaktsiinide tellimine ja tarne lihtne ja kiire ning seda ei saa võrrelda jaanuariga, kui kaitsepookimistega alustati.Haigla statistika näitab, et enamus inimesi soovib praegu tõhustusdoose ja teisi doose, mõni üksik esimest. Endiselt populaarne on ühedoosiline Jansseni vaktsiin.Tamm rääkis, et tavaliselt perearstikeskused ja haigla COVID-vaktsiine omavahel ei jaga. Kuid näiteks esmas­päeval pöördus Kärdla pere­arstikeskus haigla poole, küsides, kas haigla saaks aidata, kuna neil ei jätkunud vaktsiini ja ootajatest oli pikk järjekord. Haiglal vaktsiine oli ja soovijad said tõhustusdoosi kätte teisipäeval.Tamm lisas, et abi on vastastikune – kui suvel oli terviseametil tarneraskusi teetanuse vaktsiiniga ja Hiiumaa haigla EMOs teetanuse vaktsiin lõppes, sai haigla abi Kärdla perearstikeskuselt.“Meditsiinitöötajad teevad praegu oma tööd suure koormuse all. Püüdkem seda meeles hoida ja kaaskodanikena neid mõista. Vaktsineerimata ei jää ükski soovija,” kinnitas Martina Martinson.

