Maanteedel kehtivad talvised piirkiirused

Täna, 23. novembril hakatakse Eesti riigiteedel eemaldama suvise suurima lubatud sõidukiiruse 110 km/h liiklusmärke ning kehtima hakkab talvine teehoolduskord. Kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h. Mujal on suurimaks lubatud sõidukiiruseks 90 km/h.

“Kindlasti tuletame liiklejatele meelde, et suurim piir­kiirus ei ole kohustuslik. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,” ütles Transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse juhataja Siim

Vaikmaa.

Möödasõitu peaks vältima

Talviste teeolude korral tasub Vaikmaa sõnul meeles pidada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega ning kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, siis tuleks seda ohtlikku manöövrit vältida.

“Ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev,” juhtis ta tähele­panu veel ühele ohule.

2+2 teedest jääb 100 km/h kiirusepiirang kehtima Tallinna ringteel, Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva maantee osadel lõikudel. Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks valmis. Neil lõikudel, kus on suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetusteks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h.

Samuti jääb valgel ajal heade sõidutingimuste korral Transpordiametile õigus ka talveperioodil Tallinna–Pärnu maantee Laagri–Ääsmäe lõigul ja Tallinna–Tartu maanteel Kose–Võõbu lõigul tõsta muutteabega liiklusmärkidega lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h.

Amet: suurim piirkiirus ei ole kohustuslik

Talveks jääb kehtima 110 km/h piirkiirus kokku 36 kilomeetril ja 100 km/h kokku 115 kilomeetril.

Kiirust tuleb alandada, sest temperatuuride langus toob kaasa suurema libeduseohu, teatab amet. Selleks, et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil. Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist, juhib amet tähelepanu ja soovitab enne sõidu alustamist vaadata teeolusid portaalist tarktee.ee

