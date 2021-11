Korraldajad: Kerema tee taastame

Hiiu Lehe poole pöördus Pühalepa osavalla elanik Karin Kirtsi, kel on mure rallijärgselt taastamist vajava maantee, Kerema tee pärast. Peale rallit oli maanteel paks pehme muda kiht, mis ulatub pahkluuni – ei saa jalgrattaga sõita ega lapse­vankriga kärutada, isegi kõndida on ebamugav. Korra tee­höövliga läbisõidust teeolude parandamiseks ja endise olukorra taastamiseks tema sõnul ei piisa.

Küsisime Hiiumaa rahvaralli korraldajailt, millal on kavas tee taastada?

“Kõikidel kiiruskatseteks kasutatud kruusateelõikudel toimus esmane hooldus ehk teede hööveldus vahetult peale katse lõppu. Tõdeme, et vihmane sügis ei ole kruusatee­lõikude intensiivseks kasutamiseks ja nende taastamiseks parim aastaaeg ja kodaniku mure igati põhjendatud. Käesolevaks nädalaks on planeeritud kõne all oleva teelõigu taastamise jätkutööd. Eelmisel aastal ei toimunud Kerema teel ralliga seotud kiiruskatset. 2019. aastal aga toimus Kerema piir­konnas kiiruskatseteks kasutatud teede taastamine kahe nädala jooksul peale võistlust koostöös aktsiaseltsiga Tariston. Julgustame probleemide korral otse meie poole pöörduma. Nii tagame kiired vastused ja saame võimaluse kitsaskohad operatiivselt lahendada. Heade soovidega, Hiiumaa rahvaralli korraldajad.”

Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: jätkutööd, ralli, tee taastamine