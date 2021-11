Kooliperede testimine õnnestus

Haridusminister Liina Kersna hindas kooliperede kiirtestimise esimese nädala kordaläinuks. Sama kinnitab ka Hiiumaa koolijuhtide kogemus.Käina kooli direktor Ermo Mäeots ütles, et nende kool alustas oma õpilaste testimisega kohe esmaspäeval,1. novembril. “Kuna testimise video oli lisatud ja õpetajad selle üle vaadanud, tegid esimesed julged testimise kohe esimese tunni ajal. Õpilased võtsid seda rahulikult ja suhtusid kui õppeprotsessi. Kokkuvõttes ei osutunud see keeruliseks, isegi mitte kõige pisematele,” ütles Mäeots.Esimene testimine kõigis klassides sai tehtud koolis ja seejärel jagati testid õpilastele koju.Kärdla Põhikooli direktor Margit Kagadze ütles, et nende koolis jagati kiirtestid õpilastele ja töötajatele kohe koju. “See oli ka lapse­vanemate soov, mis on meie arvates igati mõistlik,” selgitas direktor.Esimesel nädalal jagati välja kahe päeva testi­kogused ehk kolmapäevaks ja reedeks. Esmaspäeval jagati infot ja komplekteeriti testid ja edaspidi jagab kool kiirtestid välja kolmeks päevaks (E, K, R).Mõlemas koolis tegi testi enamus õpilasi, kes sel päeval koolis olid. Ermo Mäeotsa andmetel tegid testi ka kõik Käina kooli töötajad.Otse direktorile andis testist keeldumisest teada kaks Käina kooli lapsevanemat. “Kokkuvõttes tean, et see keeldumisest teatanute arv ei olnud suur. Samas kooliõe info põhjal on oma lapse tervisekaardile märkinud igasugusest testimisest keeldumist umbes 30 protsenti lapsevanematest, aga need kaardid on täidetud muidugi mitu kuud varem,” märkis Mäeots.Kagadze ütles, et ka nende koolis on kiirtestidest loobujaid üksikuid ja testid saadetakse kodudesse usalduse alusel. “Tegemist on usaldusmeetmega, mis aitab varakult avastada COVID-19 viiruse levikut. Sellega saame ennetada haiguskolde tekkimist koolis. Kui kiirtest annab positiivse vastuse, siis teavitab lapsevanem või koolitöötaja sellest kooli juhtkonda ning edasi toimetame vastavalt terviseameti juhistele,” ütles Kagadze.Eelmisel nädalal andiski ühe Kärdla kooli õpilase kiirtest positiivse tulemuse ja ennetavalt saadeti kõik lähikontaktsed õpilased koju. Õnneks oli positiivse kiirtesti teinud õpilase PCR-testi tulemus negatiivne ja kõik õpilased said jätkata oma tavapäraste tegevustega.Ka ühe Käina kooli õpilase koolis tehtud test osutus posi­tiivseks, kuid PCR testiga sai ka tema järgmisel päeval siiski negatiivse tulemuse.Mäeots ütles, et testimine on veel üks meede viiruse levikut veidigi ohjata. “Nüüd, kus jagasime testid õpilastele koju, loodan, et seda võimalust kasutavad ka need, kes muidu testimisest keeldunud. Siiani on see olnud positiivne kogemus ja ka õpilased on suhtunud kodusesse testimisse heatahtlikult,” kinnitas koolijuht.Kahetsust avaldas ta selle üle, et kahjuks ei olnud uue nädala testid Käina kooli veel eile hommikuks jõudnud: “See logistika vajaks kindlasti parandamist.”Margit Kagadze tänas kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja kooli töötajaid, kes teste tehes aitavad COVID-19 viiruse levikut piirata. “Jätkuvalt tuleb jälgida enda ja laste tervist ja haigustunnustega jääda koju,” soovitas koolijuht. “Mõistlik on teha kiirteste kolm korda nädalas enne kooli tulekut, alates 12 eluaastast vaktsineerida COVID-19 vastu ja kanda koolimajas maski.”Pühalepa osavalla koolijuht Antti Leigri teatas sotsiaalmeedias, et ka nende koolides Paladel ja Suuremõisas sujus esimene testimine kiirelt ja ladusalt. “Nädalavahetusel tutvusid õpetajad kiirtestide läbiviimise juhenditega ja pühapäeva õhtul peeti kiirkoosolek, et olla täna [1. novembri] hommikul testimiseks valmis. Kahe kooli 86 õpilasest keeldusid testist kolme lapse vanemad. “Kõik testid olid negatiivsed nii õpilastel kui töötajatel,” kirjutas direktor eelmisel nädalal sotsiaalmeedias.

Sildid: COVID-19, kiirtestimine, testikogused