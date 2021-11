Koolid tulid toime, Kersna ka

Teine testinädal on koolidel seljataga. Kooli­perede testimise algatanud haridus- ja teadus­minister Liina Kersna leiab, et koolid tulid kiirtestimise korraldamisega hästi toime. Kahe nädalaga on koolides välja kujunenud praktika, kui sageli, kus ning mil viisil on kiirtestimist õppeasutuse eripära arvestades mõistlik korraldada. Näiteks mitmed Hiiumaa koolid tegid esimese testi koolis ja andsid siis testid lastele koju kaasa. Usalduse alusel.

Kiirtestid näitavad kindlasti midagi – isegi kui kõik vastused pole sajaprotsendiliselt õiged, annab see kooliperele mingigi turvatunde, kui valdav osa kooliperest negatiivse testivastuse saab. Sellele koos loodud kollektiivsele turvatundele saavad loota ka need üksikud, kes testimast keelduvad.

Reedel tegi Tallinna halduskohus otsuse, millega keelas koolidel õpilasi oma otsusega distantsõppele saata. Kui nüüd viirus siiski mõnes koolis levima pääseb, peab koolijuht enne distantsõppele saatmist konsulteerima terviseametiga ja saama selleks loa. Täitsa loogiline, et sellise otsuse puhul peab ka tark ja haritud koolijuht enne otsuse tegemist asja­tundjatega nõu pidama.

Minister Kersna visa võitlus koolide avatuna hoidmise ja õppetöö jätkumise eest aga on olnud nii silmapaistvalt jõuline ja edukas, et talle pakutakse juba valitsusjuhi kohta.

Miks mitte.

16. november 2021

Sildid: distantsõpe, halduskohtu otsus, kiirtestimine, testinädal