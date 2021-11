Kokkuhoidlikult

Reedest on volikogu esimees ja ase­esimees paigas, möödas on ka otsuse vaidlustamistähtaeg. Kolm päeva oli aega volikogu otsust kohtusse kaevata.

Kokku hakkab saama ka üheksaliikmelise vallavalitsuse koosseis, selgunud on suur osa kandidaatidest. Puudu veel Kärdla osavalla vanema kandidaat.

Hiiu Lehe arvates võiks endine osavallavanem Lauri Preimann samas ametis jätkata – sai ta ju tööga hästi hakkama. Samas, vaevalt suudab vald pakkuda sama head palka kui RKAS, kust Lauri valda tööle tuli ja kuhu ta ka tagasi läks. Igal juhul on Reformierakonna ülesanne sobilik kandidaat leida.

Eelmise Hiiu Lehe volikogu juhtide valimise teemalises loos oli peatoimetaja süül ebatäpsusi, mis tingitud sellest, et püüdsime uudise valmis jõuda paralleelselt volikogu istungi toimumise ajal. Hiljem, peale lehe trükkiminekut selgus, et volikogu istungil valis esimeest ja aseesimeest volikogu 23 liikmest 18. Põhjuseks, et kaks volinikku osalesid istungil üle veebi ja kolm puudusid istungilt.

Ka olnuks õigem öelda, et volikogu valis ametisse esinaise Anu Pielbergi. Ehkki kahtlemata vääriks väga tubli naine sama suurt palka, kui sel ametikohal toimetanud mees, on Hiiu Lehe hinnangul äärmiselt mõistlik, et sellega lõppes kokku kaheksa aastat kestnud tava, et volikogu esimees saab kas sama palju või peaaegu sama palju palka kui vallavanem. Niisugune kokku­lepe sündis 2013. aasta valimiste järel Hiiu vallas ja jätkus 2017. aasta valimiste järel Hiiumaa vallas.

Vallavanema kandidaat Hergo Tasuja, kelle palganumber mullu 1. oktoobrist on 2850 eurot bruto, kinnitas, et tema palgatõusu ei küsi ja lepib sama summaga.

Vallavalitsuse täpsed palganumbrid selguvad detsembri algul. Mida maksumaksjale selle palga eest lubatakse, saame uurida, aga ka kontrollida kolmikliidu koalitsioonilepingust.

23. november 20

Sildid: koalitsioonileping, osavalla vanem, vallavalitsus, vallavanema kandidaat