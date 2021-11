Kiirtestid töötavad

Tallinnas saatis linnapea Mihhail Kõlvart kõik koolid nädalaks või kaheks distantsõppele.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna leiab, et see on ebaõiglane vaktsineeritud õpilaste suhtes, kes saaksid koolis edasi käia. Õigus võib olla mõlematel.

Hiiumaa kriisikomisjon koole distants­õppele suunata ei plaani, selle asemel hakkavad koolid kolm korda nädalas õpilasi testima.

Hiiumaale, kus nakatunute hulk suhteliselt väike ja ka koolipered pole eriti suured, sobib minister Kersna plaan igal juhul paremini. Seda tõestab ka esimene testimisnädal. Vaid vähesed loobusid testist, testimine osutus arvatust lihtsamaks – ka esimese klassi lapsed said ilusti hakkama – ja nakatunuid vist polnudki.

Vist sellepärast, et lehe trükkimineku ajaks kõikidelt koolidelt veel infopäringule vastuseid polnud tulnud.

Nii saame ministriga nõustuda, et ka meie kooliperede kiirtestimise esimene nädal läks korda ja õpilased said edasi koolis käia.

Kuidas teha nii, et lubatud kiirtestid ikka kiiresti ja õigeks ajaks kooli jõuaks ning nende kiirmeetodil hankimine ka aus välja näeks, on muidugi ministri mure.

9. november 2021

Sildid: distantsõpe, kiirtestimine, õpilaste testimine