Keskkonnasõbraliku valla auhind käes

ARNO MIKKOR

Neljapäeval jagati suure­joonelisel keskkonnagalal aasta olulisimaid keskkonnaauhindu. Hiiumaa vald pälvis aasta keskkonnasõbraliku omavalitsuse tunnustuse.Tunnustuse vastu võtnud valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak tõdes, et Hiiumaa ongi keskkonna­sõbralik omavalitsus. Tema sõnul on lisaks sellele, et hiidlased elavad niigi koos­kõlas looduse ja keskkonnaga,astutud ka suuremaid samme nagu näiteks koostatud energia- ja kliimakava. Lisaks on Hiiumaa ka rahvus­vaheliselt tunnustatud Green Destination ehk roheline sihtkoht.“Hiiumaa vald on läbi aastate väikeste, kuid kindlate sammudega astunud keskkonnasõbraliku elukeskkonna suunas. Selleks on panustatud üle saare väga erinevatesse valdkondadesse nagu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni-, jäätme­majanduse-, tänavavalgustuse-, küttesüsteemide jne arendamine,” lisas Hiiumaa valla keskkonnaspetsialist Kadri Randmaa.Randmaa sõnul on oluline, et panustatud on ka Hiiumaa inimestesse: selleks on saarele rajatud kergliiklusteid, tervise- ja matkaradasid, arendatud supluskohti ning väikesadamaid. Jõudumööda on taastatud kalade kude­jõgesid ja korraldatud keskkonnateemalisi koolituspäevi elanikele lastest pensionärideni.“Keskkonnaspetsialistina on väga hea meel tõdeda, et saare arengutesse suhtutakse keskkonnasõbralikult üle Hiiumaa ja usun, et selline suhtumine on jätkuv ja muutub edaspidi veel laialdasemaks. Hiiumaal on looduslähedane elukeskkond ning selle säilimise eest peame panustama kogu saarel ühiselt,” ütles Randmaa.Aasta keskkonnaauhinnad anti tänavu välja kuueskategoorias. Hiiumaa vald oli nomineeritud kahes: aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus ja aasta keskkonnategu.Keskkonnaministeeriumi auhinnad on mõeldud Eesti inimestele ja organisatsioonidele, kes on kõigile ees­kujuks elukeskkonna hoidmisel ja parandamisel.

Toimetaja

HARDA ROOSNA

