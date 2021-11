Kas haige või PCR positiivne?

Küsib Kärdla elanik Indrek Sild: “Loen värskest lehest infot Covidi kohta. Eestis lisandub iga päev peaaegu 1000 haigusjuhtu s.t nädalas u 7000, millest Hiiumaal

13 haigusjuhtu. Kas on tegemist tegelikult haigustega või PCR-positiivsetega? Mitut inimest testiti?”

Vastab Hiiumaa kriisikomisjoni esimees Hergo Tasuja: “Me hetkel selle [testide arvu] info kogumisega ei tegele. Võtab palju energiat ja aega, samas peale statistiliste numbrite lisaväärtust ei anna. Vastus küsimusele, kas tegelik haige või näitab seda ainult test, on, et mina usaldan testimise tulemusi ehk need on ikkagi haigusjuhud. Haiglaravil kedagi ei ole saarel, valmisolek selleks küll olemas.”

Vastab terviseameti kommunikatsioonijuht Indrek Simisker: “Haigestunuks loetakse positiivse PCR-testi vastuse saanud inimene – nii et tegu on haigusjuhtumitega. Teada on, et nakkusohtlik on inimene kuni kaks päeva enne sümptomite avaldumist. Seda, kui kergeks või raskeks haigus kujuneb ja kas haigestunu ka haiglaravi vajab, on testimise hetkel võimatu öelda. Tehtud testide arvu näeb terviseameti veebilehel.”

Küsimust vahendas HARDA ROOSNA

