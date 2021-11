Kas e-poest saab hiiumaist mett?

Meesaagid olid tänavu eri paigus erinevad, aga meevalikut poelettidel ja e-poodides on, ainus mida mandril elades otsima peab, on hiiumaine mesi.30 aastat mesilasi pidanud Uku Pihlak ütles, et paljud nimetavad Eestit väikeseks maaks, eriti väikeseks peetakse Hiiu saart, aga meesaagid on siingi piirkonniti väga erinevad. Palju sõltub korjeaasta ilmast ja korjemaast, aga ka mesiniku töökusest.“Tavainimene ei märkagi ilmaerinevusi, aga mesilaste elutegevus on tihedalt seotud sellega, mis looduses toimub,” selgitas Pihlak. Tema kogemusele tuginedes võib mesilasperede arengus olla erinevusi isegi siis, kui nende asukohtade vahe on vaid kümme­kond kilomeetrit.“Kui hinnata, et üks normaalne mesilaspere tarbib ise peagu sada kilogrammi mett aastas, siis mesinikule saab jääda osa, mis seda ületab,” arvutas Pihlak.Tema andmetel on Eestis tavaline, et ühelt perelt saadakse keskmiselt 25 kilo­grammi mett aastas.Hiiumaal on PRIA andmetel ligi 800 mesilasperet – isegi kui iga pere 25 kilogrammi välja ei vea, on tegu suure kogusega – oma 20 tonni mett. Kus seda osta saab?“Mesinikud turustavad oma toodangu suures osas otse tarbijale,” teadis Pihlak, kes ka ise müüb mett n-ö käest kätte. Mett müüakse ka laatadel, meepäevadel ja mujal. Mõnedel hakkajatel on õnnestunud ka poekettide lettidele pääseda – seda on näha poelettide pikkadelt meeriiulitelt.Otsisin mett ka e-poodidest. Näiteks Hiiumaa e-COOPist ja leidsin valiku Eesti mee­firmade nagu Meveda, Jõumees, RemedyWay, Karuste talu mett. E-Selverist leidsin lisaks neile ka Sireli mett, Saaremaa ja Selveri oma­toodangu mett Lõuna-Eestist, aga mitte hiiumaist mett.Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons ütles, et mee müük Hiiumaa Coopi kauplustes on aasta aastalt kasvanud ja aktiivseim on müük septembrist kuni detsembrini. Ligi 70 protsenti kogu saarel kohapeal müüdava mee sortimendist moodustab kohalik hiiumaine mesi, märkis Antons.Coopi Hiiumaa poodidele pakub oma mett mesinik Indrek Kutser poolekilostes ja kilostes purkides. Lisaks on Coopi kauplustes müügil nii teiste Eesti piirkondade mesi kui ka välismaised tooted. Valikus on Otepää mesi, Karuste talu mesi, kanarbikumesi, kreemjas mesi, õitemesi jt.Antons viitas, et teise Hiiumaa meetootja, Lemmena talu mett saab soetada maakonnaportaali hiiumaa.ee e-poest, mille avasid saare väiketootjad, kes koondunud MTÜ Hiiumaine Toit alla.Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsand ütles, et reeglina ostetakse mett kõige rohkem siis, kui suvest saab sügis ja ilm hakkab talvisemat ilmet võtma. “Meemüük on hea läbi aasta, kuid jahedatel aegadel on see tervise hoidmise tõttu oluliselt suurem kui näiteks suvel,” lisas ta.Ka on tema sõnul ostjate ostuharjumused väga erinevad: “On inimesi, kes eelistavad kindla piirkonna mett, on neid, kes usaldavad kindlat tootjat, on neid, kes hindavad mingeid taimekooslusi, kust mesilased korjet teevad ning on neid, kes eelistavad mett soetada kampaania­pakkumiste raames.”Metsand ütles, et meevalik nende poe riiulitel on väga lai. “Mett müüme väga erinevaid, kuid kõik need on eestimaised – igast Eestimaa otsast, kuid kahjuks mitte Hiiumaalt. Kui on kellelgi kohalikest võimalik meile aastaringset tarne­kindlust pakkuda ja toodetel EAN-kood olemas, siis hea meelega müüksime ka hiiumaist,” lisas ta soovi.

HELJA KAPTEIN

Mesilasperede arv Hiiu maakonnas

1. mai 2021 – 796 peret

1. mai 2020 – 813 peret

1. mai 2017 – 509 peret

Allikas: PRIA

Sildid: e-pood, meevalik, otse tarbijale, poekett