Kaitseliit tähistas sünnipäeva

Hiiumaa kaitseliitlased tähistasid organisatsiooni 103. aastapäeva piduliku rivistuse ja pärgade panekuga Kärdlas II MS mälestus­märgi juures, samas jagati tunnustust nii tublidele kaitseliitlastele kui naiskodukaitsjatele.Piduliku rivistuse avas Hiiumaa malevkonna pealik Mart Reino, kes rääkis praeguse maailma ohtudest, muu­hulgas hübriidrünnakust Poola piiril.“Selleks, et meil midagi ei juhtuks, et me saame korralikult ja rahulikult oma peresid kasvatada, elu edasi viia, peame olema valvel. Valvel selle eest, et meie isamaa püsiks, et ei saaks tulla üle piiri need, keda meil siin tarvis ei ole ja kellel ei ole tulles häid mõtteid,” rääkis pealik. Ta rõhutas liitlaste olulist rolli Eesti turvalisuse tagamisel ning tõdes, et ajad on keerulised ja relvad teistsugused kui 80 aastat tagasi. Olukordadeks, kus elekter või mobiilside võib kaduda, kodu külmaks ja arvuti tummaks jääda, peame olema valmis, oli tema sõnum.“Viies artikkel NATO lepingus kehtib ja seda on korduvalt rõhutatud, aga ka jumal hoiab seda, kes ise­ennast hoiab, sellepärast me peame üksteist hoidma, me peame kokku hoidma ja üle saama sellest koledast haigusest, mis laastab praegu maailma ja eriti meie väikest kodumaad.”Pärjad asetasid teises maailmasõjas langenud hiidlaste mälestusmärgi juurde Kaitseliidu, Naiskodukaitse, kodutütarde ja noorte kotkaste, Hiiumaa vallavalitsuse, Kärdla politseijaoskonna, Soome Savonlinna koostööpartnerite ja muinsuskaitse seltsi esindajad. Lisaks Poola kaitseatašee Eestis Andrzej Dylong ja endine Eesti kaitse­atašee Poolas Roman Lukas. Mõlemad on Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna liikmed. Kolonel Dylong andis samal õhtul intervjuu Hiiu Lehele.Malevkonna pealik andis üle Hiiumaa malev­konna tänu­kirjad kaitseliidu taasasutajatele, tänukirja pälvisid kaitseliitlased Aadi Kaasik, Ado Martin, Lembit Elmi, Olavi Rand ja Roland Käis. Täpsustuseks, et Kaitse­liidu taasasutajaid Hiiumaal oli muidugi palju rohkem, seekord said tänukirja kätte need, kes 20. augusti pidulikul rivistusel kohal olla ei saanud.Vabaduse Tammepärja aumärgi panuse eest Eesti Vabariigi kaitsesse ja Eesti justiitsministri allkirjaga tänukirja pälvis kaitseliitlane Urmas Selirand.Kärdla politseijaoskonna ülem Moonika Raudsepp ja andis Hiiumaa malevkonnale üle tänukirja silmapaistvate teenete eest Lääne prefektuuri ees ja seoses politsei- ja piirivalve aastapäevaga.“Meie jaoks kõige raskemal ajal olete meie jaoks jäägitult olemas olnud,” ütles Raudsepp.“Olete meiega – meie oleme teiega,” tänas pealik Reino tänukirja vastu võttes.Naiskodukaitsjad andsid Tiit Harjakule üle kogutud annetuse, 725 eurot Hiiumaa vabadussõja mälestusmärgi rajamise toetuseks.Tänu ja tunnustust jagasid ka Hiiumaa naiskodukaitsjad. Naiskodukaitse keskjuhatus tunnustas naiskodukaitsja Küllike Tammeveski teeneid neljanda klassi Liiliaristiga. “Ma ei oleks kindlasti suutnud seda tunnustust üksi pälvida, suur töö on tehtud ka minu pere ja mu sõprade poolt – aitäh teile kõigile,” ütles Tammeveski tunnustust vastu võttes.Naiskodukaitse kesk­juhatuse tänukirjad pälvisid eeskujuliku teenistuse eest naiskodukaitses Julia Gurjeva,Piret Sedrik ja Sirle Ulla.Eraldi ja ekstra tänu pälvis naiskodukaitsja Helja Kaptein, kes aastaid korraldanud Hiiumaa aasta isa valimist. “See tänu on Heljale aasta isa ürituste korraldamise eest, kus temal on olnud suur ja kandev roll,” ütles Tammeveski.Tänavu tähistati isade­päeva Palade põhikooli saalis kinnise, st kutsetega peoga. Hiiumaa aasta isa auväärse tiitliga pärjati edukas ettevõtja, tubli pereisa, kolme lapse isa, kaheksa lapselapse vanaisa ja kuue lapselapse­lapse vanavanaisa Mati Nurs. Ära märgiti ka teise tubli pereisa, suure ettevõtte Hiiu Kaluri juhi ja aktiivse kogukonnaliikme Tanel Esta teeneid nii kogukonna kui oma pere ees.Malevkonna naiskodukaitsjad algatasid kaheksa aastat tagasi Hiiumaa aasta isa konkursi, et väärtustada isasid ja isadust ning tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel, aga ka tema vabatahtlikku tegevust.

Sildid: 103. aastapäev, Kaitseliitlased, malevkonna pealik, pidulik rivistus, tänukirjad