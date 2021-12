Infotund laste vaktsineerimise teemadel

Tõdemus

“Selleks, et usaldada end ühistranspordi hoolde, peab inimesel olema veendumus, et ühistransport ei jäta teda hätta. Kui liinivõrgu otsuseid tehakse kaheteistkümnendal tunnil, ilma ettevalmistuseta, siis jääb nii nendele sõitjatele, kelle peatus ära kaotati või väljumisi vähendati, kui ka neile, keda otseselt muudatus ei puudutanud, meelde vaid see, et see on üks suvaliselt juhitav süsteem, mille peale ei saa kindel olla.”

Go Groupi nõukogu liige Tiit Pruuli

valitsuse ühistranspordikärpest,

err.ee, 1. detsember 2021