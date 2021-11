HTM: Regulaarne kiirtestimine jätkub veebruarini

Haridus- ja teadusministeerium teatas, et jätkab koolide varustamist kiirtestidega, minister Liina Kersna sõnul jätkub kiirtestimine koolides vähemalt

veebruarini.

“Edasine sõltub sellest, kuidas viirus levib,” selgitas minister Kersna saadetud pressiteates. “Soovitame nüüd testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust läbi põdenud. Kui koolijuht peab kooli või piirkonna epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida koolipere liikmeid kolm korda nädalas.”

Viimased kaks nädalat on ministeeriumi eestvedamisel toimunud õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate kiirtestimine. Koolides läbi viidud küsitluse tulemustest selgus, et kiirtestimine on aidanud avastada võimalikke nakatunuid ning vähendada seega viiruse levikut koolides.

Teisel nädalal 584 positiivset

Küsitlusele vastanud koolides said teise testimis­nädala jooksul 104 976 testitud õpilasest positiivse kiirtesti tulemuse 584, mis on 338 võrra vähem kui eelmisel nädalal. Testimise esimesel nädalal testiti 104 898 õpilast ja positiivse kiirtesti andsid neist 922. Koolitöötajatest said eelmisel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 20 756 testitust 90, mida on 27 võrra vähem kui nädal enne seda, kui testiti 21 877 koolitöötajat. Kokku on kahe nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse saanud 1506 õpilast ja 207 töötajat.

Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 241 koolis, esimesel testimise nädalal polnud ühtegi positiivset testi 212 koolis.

Pooltes koolides toimub õpilaste kiirtestimine koolis, 23 protsenti vastanud koolidest on saatnud testid õpilastele koju ja 27 protsendi koolide puhul toimub testimine nii koolis kui ka kodus. Keskmiselt testis end

üldhariduskoolides 78 protsenti kõigist õpilastest ja 88 protsenti töötajatest.

Testimisest keeldunuid oli koolides keskmiselt 7 protsenti õpilastest, mida on pisut vähem kui esimesel testimise nädalal (8 protsenti). 76 koolis ei keeldunud testimisest ükski õpilane, enam kui kolmandik õpilastest on testimisest keeldunud 9 vastanud koolis.

Testimine sujus probleemideta

Lühiülevaate, kuidas koolides testimine sujus, andsid eelmisel nädalal Hiiu Lehele Kärdla põhikooli ja Käina koolijuhid, kelle sõnul probleeme polnud. Hiiumaa gümnaasiumi õppejuht

Maris Nõmmik-Kärtner ütles, et ka neil läks testimine kenasti. Esmapäeval, 1. novembril testiti koolis, edasi kodudes. Testi tegid kõik õpilased, välja arvatud üks õpilane, kelle puhul lapsevanem edastas keeldumise. Testi tegid ka kõik töötajad, kes olid esmaspäeval, 1. novembril majas. “Seejärel jagati kõigile töötajatele ja õpilastele välja testid edasiseks kodus testimiseks,” lisas õppejuht.

Esimesel testimispäeval sai positiivse testitulemuse üks isik, kes kohe lahkus koolist, tema lähikontaktsed kaardistati ja vajadusel suunati isolatsiooni.

Küsimusele, kas kooli­perede testimine on hea mõte, vastas Nõmmik-Kärtner, et turvalise koolikeskkonna eesmärgil on see tervitatav.

Palade põhikool, Emmaste põhikool ja Lauka põhikool ajakirjaniku saadetud küsimustele ei vastanud. Valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer ütles, et kuna tegemist on koolide jaoks tundliku infoga, siis ilmselt koolijuhid ei saa testimisega kaasnenud keerukustest avalikult rääkida.

Esimese nädala kokkuvõte

Esimese nädala jooksul testis Hiiu maakonnas end 786 õpilast ja 194 koolitöötajat. Keskmiselt testiti koolides 80 protsenti kõigist õpilastest ja 89 protsenti töötajatest. Testimisest keeldus 62 õpilast ehk keskmiselt 7 protsenti õpilastest. Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse kolm õpilast. Ükski koolitöötaja positiivset kiirtesti vastust ei saanud.

Ministeeriumi andmetel on Hiiu maakonnas ligi 60 protsenti üle 12aastastest õpilastest täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul haiguse läbi põdenud. Eesti keskmine on 54 protsenti. Üldhariduskoolide töötajatest on Hiiu maakonnas täielikult vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud 86,4 protsenti (Eesti keskmine 86 protsenti).

Hiiu maakonnas on kaks kooli, kus on vaktsineeritud üle 70 protsenti õpilastest.

