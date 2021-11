Hiiumaa Spordikeskuse avapidu

Keskus on kolmekorruseline ja hõlmab 6900 ruutmeetrit.

Hoones on täismõõtmetes korvpalliväljak ning kolme väljakuga tennisehall.

Kasutada saab kaasaegset jõusaali, kergejõustikuala, osaleda rühma­treeningutel ja harrastada sise­tingimustes jooksutrenni 60meetrisel rajal.

Lisaks on hoones koha leidnud noorte­keskus, spordilaagreid ja võistlejaid majutav hostel ning heli­stuudio.

Spordikeskuse juures on välialad: kunstmurukattega täismõõtmetes jalgpalliväljak, korvpalli ja võrkpalli väliväljakud, skatepark, kiiged ja mänguväljak.

Kärdlas aadressil Põllu 27 asuv Hiiumaa spordikeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 13–22 ja nädalavahetusel kell 10–20.

Multifunktsionaalses spordi­kompleksis saab korraldada eri tasemetel spordivõistlusi ja -laagreid nii sise- kui ka välitingimustes. Samuti on loodud kohalikele elanikele Eesti ühed paremad tingimused aastaringseks sportimiseks.

Allikas: Hiiumaa vald

Sildid: Hiiumaa spordikeskus, hostel, jõusaal, korvpalliväljak, tennisehall