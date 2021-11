Hiiumaa rahvaralli uudiseid

Sel reedel ja laupäeval, 5. ja 6. novembril toimuvale Hiiumaa rahvarallile registreerus rekordiliselt180 osalejat, kellest korraldajad lubavad rajale 150. Üks korraldajaid, Argo Nurs selgitas, et eelisõigus valiku tegemisel oli noortel, kuna tegu on noorte­ralli meistrivõistluste ühe etapiga. Samuti on Hiiumaa etapp rahvaralli klubikarika viimane etapp, mille järel selguvadki võitjad. “Seega on tegu väga otsustava etapiga,” märkis Nurs.Esmakordselt Hiiumaa rallide ajaloos on kasutusel elektroonilise teadetetahvli rakendus Sportity, mis ühtlasi on ametlikuks teadetetahvliks. Nurs ütles, et sellest hooajast on see kasutusel kogu Eestis, Hiiumaal esmakordselt, kuigi eelmisel aastal seda siin katsetati.Teeneline autosportlane Uno Aava paneb oma­nimelise rändkarika välja Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitee poolt määratud rahvarallil.Argo Nurs ütles, et Aava soovis oma karika just Hiiumaa rahvarallil välja panna, kuna see on talle silma jäänud väga hea korraldusega suursuguse üritusena.Rändkarika saab rallipaar, kes on võitnud oma masinaklassi arvestuses kõige rohkem lisakatseid. Võitjate nimed ja aasta jäädvustatakse ränd­karikale.Võitnud rallipaar on kohustatud andma UnoAavale foto, millel on nende võistlusauto eestvaates, võistlejad seisavad teine teisel pool autot ja mootori kapotil on karikas.Jäädavalt omandavad rändkarika võistlejad, kelle juht on karika võitnud kolm korda järjest või viis korda vaheldumisi.Kahepäevase Hiiumaa Rahvaralli 2021 raja kogupikkus on 246,63 km,12 lisakatse kogupikkus on 44,14 km. Kärdla linna­katse kaart lk 6.HARDA ROOSNA

Sildid: elektrooniline teadetetahvel, Hiiumaa rahvaralli, noorteralli, rändkarikas